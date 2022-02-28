Центробанк РФ припинив проведення валютних інтервенцій - підтримки рубля не буде

Не може їх здійснювати через нові санкції ЄС і США. Натомість зобов'язав продавати валюту на ринку експортерів.

Про це з посиланням на заяву голови регулятора Ельвіру Набіулліну повідомляють РосЗМІ.

Регулятор країни-окупанта на тлі військової агресії в Україні зіткнувся з безпрецедентними санкціями. Євросоюз вирішив заборонити своїм громадянам усі транзакції з Банком Росії та особами, що діють від його імені та за його вказівкою, тобто фактично заморозив його резерви за кордоном. Схоже рішення ухвалили США: російський ЦБ не внесений до блокувального списку SDN, але громадяни США більше не можуть проводити з ним операції, а також з Мінфіном та Фондом національного добробуту. До санкцій приєдналася і Японія.

Це істотно ускладнюють дії ЦБ з підтримки рубля та фінансової стабільності у країні.

Близько 50% резервів ЦБ розміщено у країнах, що приєдналися до санкцій, і вони будуть заблоковані, говорив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Станом на 18 лютого міжнародні резерви Банку Росії становили еквівалент $643 млрд. На 1 лютого $311 млрд резервів було розміщено в цінних паперах іноземних емітентів, $152 млрд — у готівковій валюті та депозитах у банках за кордоном. Ще $132 млрд зберігалося в золоті на території Росії.

Нагадаємо, російський рубль упав до історичного мінімуму, Московська біржа 28 лютого скасувала ранкову сесію.