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Центробанк РФ припинив проведення валютних інтервенцій - підтримки рубля не буде

Не може їх здійснювати через нові санкції ЄС і США. Натомість зобов'язав продавати валюту на ринку експортерів.

Центробанк РФ припинив проведення валютних інтервенцій - підтримки рубля не буде

Про це з посиланням на заяву голови регулятора Ельвіру Набіулліну повідомляють РосЗМІ.

Регулятор країни-окупанта на тлі військової агресії в Україні зіткнувся з безпрецедентними санкціями. Євросоюз вирішив заборонити своїм громадянам усі транзакції з Банком Росії та особами, що діють від його імені та за його вказівкою, тобто фактично заморозив його резерви за кордоном. Схоже рішення ухвалили США: російський ЦБ не внесений до блокувального списку SDN, але громадяни США більше не можуть проводити з ним операції, а також з Мінфіном та Фондом національного добробуту. До санкцій приєдналася і Японія.

Це істотно ускладнюють дії ЦБ з підтримки рубля та фінансової стабільності у країні. 

Близько 50% резервів ЦБ розміщено у країнах, що приєдналися до санкцій, і вони будуть заблоковані, говорив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Станом на 18 лютого міжнародні резерви Банку Росії становили еквівалент $643 млрд. На 1 лютого $311 млрд резервів було розміщено в цінних паперах іноземних емітентів, $152 млрд — у готівковій валюті та депозитах у банках за кордоном. Ще $132 млрд зберігалося в золоті на території Росії.

Нагадаємо, російський рубль упав до історичного мінімуму, Московська біржа 28 лютого скасувала ранкову сесію.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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