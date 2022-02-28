Усі отримають пенсії, зарплати і соцвиплати, - міністр фінансів

Казначейство, Податкова, Митниця, Аудитслужба функціонують 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Усі потреби держави забезпечуються, і макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на своїй сторінці у Facebook .

"Усі потреби держави забезпечуються. Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує. У тісній координації Мінфін, Казначейство та НБУ здійснюють усі необхідні платежі. Запевняю, всі громадяни отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати", - зазначив він.

За його словами Міністерство фінансів і органи, підпорядковані Мінфіну (Казначейство, Податкова, Митниця, Аудитслужба) працюють у режимі воєнного часу.

"Зараз ми функціонуємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень", - написав посадовець.