Японія виділить Україні $200 млн допомоги

Президент України Володимир Зеленський повідомив про збільшення Японією фінансової підтримки України до $200 млн. При це він написав у твіттері після перемовин з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо.

Провів перемовини з Прем'єр-міністром Японії @kishida230. Подякував за потужну підтримку 🇺🇦 в протидії агресії. 🇯🇵 виділяє $100 млн до вже схваленої підтримки у $100 млн. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це! Справді глобальна антивоєнна коаліція в дії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2022

Також він повідомив, що Японія повністю підтримує жорсткі санкції проти Росії.

Нагадаємо, раніше Японія заявила, що доєднується до антиросійських санкцій проти Росії через її дії проти України. Обмежувальні заходи включають заборону на випуск російських облігацій у Японії, заморожування активів деяких росіян та заборону на подорожі. А в МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала південну частину Курильських островів, що суперечить міжнародному праву.