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Японія виділить Україні $200 млн допомоги

Також проти Росії введено санкції.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про збільшення Японією фінансової підтримки України до $200 млн. При це він написав у твіттері після перемовин з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо.

Також він повідомив, що Японія повністю підтримує жорсткі санкції проти Росії.

Нагадаємо, раніше Японія заявила, що доєднується до антиросійських санкцій проти Росії через її дії проти України.  Обмежувальні заходи включають заборону на випуск російських облігацій у Японії, заморожування активів деяких росіян та заборону на подорожі. А в МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала південну частину Курильських островів, що суперечить міжнародному праву.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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