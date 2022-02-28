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Бразилія не запроваджуватиме санкції проти Росії: президент переживає за сільське господарство

Жаїр Болсонару підтримує світ, але не хоче проблем для Бразилії.

Бразилія не запроваджуватиме санкції проти Росії: президент переживає за сільське господарство
Жаир Болсонару
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що його «займе нейтральну позицію щодо України» і не запроваджуватиме санкції проти Росії. Про це повідомляє CNN.

Виступаючи на пресконференції під час відпустки, Болсонару зазначив, що Бразилія залежить від російських добрив і що дії проти Москви «можуть завдати серйозної шкоди сільському господарству Бразилії».

Він додав, що підтримує світ, але не хоче створювати нові проблеми для Бразилії.

Відповідаючи на питання про можливу різанину в Україні, Болсонару сказав, що «говорити про різанину було б перебільшенням», і підтримав рішення Росії визнати незалежними території "ЛДНР".

Видання зазначає, що коментарі президента Бразилії в неділю прозвучали після того, як Рада Безпеки ООН більшістю голосів проголосувала за проведення екстреного засідання для обговорення російського вторгнення. Бразилія проголосувала за проведення зустрічі, а Росія проголосувала проти. Індія, Китай та ОАЕ утрималися.

Нагадаємо, Сербія також висловилася проти введення санкцій проти Росії і за дружбу з Москвою, бо це в інтересах країни.

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