Австралія запроваджує санкції проти Росії

Австралія запроваджує новий пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи торкнуться президента Росії Володимира Путіна та інших вищих посадових осіб країни через російську агресію в Україні. Про це заявив австралійський прем'єр Скот Моррісон.

Під санкції також потрапили міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, прем'єр-міністр Михайло Мішустін та міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев. Усі вони входять до складу Ради безпеки країни.

"Австралія продовжуватиме працювати з союзниками та країнами-однодумцями, щоб запровадити додаткові економічні санкції проти Росії", - пообіцяв Моррісон. Наразі, нагадав він, під обмеженнями перебувають понад 350 росіян, зокрема олігархи, депутати та військові. Крім цього, Канберра запровадила заходи проти 13 білоруських фізичних та юридичних осіб, у тому числі міністра оборони Віктора Хреніна.

Моррісон додав, що Австралія підтримує заходи, про які раніше оголосили Євросоюз та США, зокрема щодо обмеження транзакцій російського Центробанку та відключення низки фінансових організацій від SWIFT. Раніше він пообіцяв, що країна поставить Україні летальну зброю через партнерів НАТО.