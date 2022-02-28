Україна закликає до культурних санкцій стосовно Росії

"У цій фактично тоталітарній країні культура виконує сервісну функцію і слугує політичній пропаганді".

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти України виступило із закликом накласти на Росію санкції у сфері культури.

"Зважаючи на те, що Російська Федерація свавільно порушує міжнародні договори та суспільні норми, вимагаємо вслід за політичними, економічними, спортивними й іншими санкціями накласти на неї також культурні санкції, і тим самим обмежити її культурну присутність на міжнародній арені", — йдеться у петиції, розміщеній на офіційному сайті.

Так, серед запропонованих агентством санкцій є такі вимоги:

"1. Скасувати всі проєкти, до яких причетна Російська Федерація, та проєкти, які мають фінансування російського походження.

2. Заборонити роботу російських культурних центрів на території держав-партнерок.

3. Вилучити з наглядових рад та культурних альянсів громадян Російської Федерації, відмовитися від спонсорства та організаційної підтримки.

4. Скасувати участь Російської Федерації (так, як вже скасовано її участь в Євробаченні) у міжнародних фестивалях, виставках, форумах та мистецьких подіях, серед яких:

а) виставки та ярмарки сучасного мистецтва, зокрема Венеційська бієнале, Art Basel, Documenta та інші;

б) Каннський, Берлінський, Венеційський та інші міжнародні кінофестивалі;

в) Зальцбурзький фестиваль, Авіньйонський фестиваль, Фестиваль Арена ді Верона та інші театральні й музичні події;

г) Літературні події, серед яких Франкфуртський книжковий ярмарок, Лондонський книжковий форум тощо.

5. Унеможливити висвітлення російської культури в мас-медіа.

6. Припинити співпрацю з артистами та митцями, які відкрито підтримують режим Володимира Путіна, як це вже зробили Мюнхенська філармонія, Роттердамський філармонійний оркестр, Театр Ла Скала, Королівська опера в Лондоні та багато інших культурних організацій, що виявили солідарність з Україною".

Звернення підписали українські художники, менеджери культури, керівники культурних інституцій, журналісти та інші. Його переклали англійською, французькою, німецькою та італійською мовами.

Нагадаємо, раніше українські кінематографісти закликали світ накласти санкції на російську кіноіндустрію.