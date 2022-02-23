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У Сан-Франциско пройшла мистецька акція на підтримку України

Її провів арт-проєкт Justice Murals у співпраці з художником Аланом Марлінгом та Мистецьким арсеналом.

Фото: Мистецький арсенал

22 лютого 2022 року американський арт-проєкт Justice Murals у співпраці з художником Аланом Марлінгом та Мистецьким арсеналом організував мистецьку акцію в Сан-Франциско (США) на підтримку миру в Україні. Акцію з боку Мистецького арсеналу курувала заступниця директорки Ольга Жук.

На стіну Палацу образотворчих мистецтв та на стіну хмарочосу, що виходить на автомагістраль Жирард-роуд, були спроєктовані твори з колекції Мистецького арсеналу зі збірки Ігоря Диченка, анімовані студією Pause to Play у межах проєкту «Жива колекція».

Фото: Мистецький арсенал

Відтворені в русі картина Казимира Малевича «Супрематична композиція 1», ескіз костюму воїна для балету «Нур і Анітра» Анатоля Петрицького, портрет Василя Седляра руки Михайла Бойчука, твір «Вулиця» Анатолія Сумара, «Подорож навколо світу» Соломона Нікрітіна, «Чорне море» Зої Лерман та ескіз рук Василя Єрмилова супроводжувались текстом:

«Це анімовані твори з колекції Мистецького арсеналу – українського арт-центру, створеного на місці колишньої російської фортеці та радянського заводу зброї. Це мирне перетворення є символічним для України, яка відмовилася від ядерної зброї в 1996 році, а зараз стикається з численними військовими загрозами з боку Росії. Ми прагнемо залишатись місцем для мистецтва та творчою мирною країною. Підтримайте Україну!».

Justice Murals – некомерційна організація, одна з попередніх робіт якої – відтворені на стінах будинків фрески з Афганістану, що були знищені талібами.

Нагадаємо, 22 лютого 2022 президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання Росією кордонів ОРДЛО у передбачених їхніми "конституціями" межах.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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