У Сан-Франциско пройшла мистецька акція на підтримку України

Її провів арт-проєкт Justice Murals у співпраці з художником Аланом Марлінгом та Мистецьким арсеналом.

Фото: Мистецький арсенал

22 лютого 2022 року американський арт-проєкт Justice Murals у співпраці з художником Аланом Марлінгом та Мистецьким арсеналом організував мистецьку акцію в Сан-Франциско (США) на підтримку миру в Україні. Акцію з боку Мистецького арсеналу курувала заступниця директорки Ольга Жук.

На стіну Палацу образотворчих мистецтв та на стіну хмарочосу, що виходить на автомагістраль Жирард-роуд, були спроєктовані твори з колекції Мистецького арсеналу зі збірки Ігоря Диченка, анімовані студією Pause to Play у межах проєкту «Жива колекція».

Фото: Мистецький арсенал

Відтворені в русі картина Казимира Малевича «Супрематична композиція 1», ескіз костюму воїна для балету «Нур і Анітра» Анатоля Петрицького, портрет Василя Седляра руки Михайла Бойчука, твір «Вулиця» Анатолія Сумара, «Подорож навколо світу» Соломона Нікрітіна, «Чорне море» Зої Лерман та ескіз рук Василя Єрмилова супроводжувались текстом: