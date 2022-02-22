Фестиваль 19 Docudays UA оголосив головну програму

19 Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA відбудеться 25 березня - 3 квітня 2022 у гібридному форматі — одразу на кількох локаціях Києва та онлайн.

У головну програму фестиваля увійшли три стрічки.

«Світло, всюди»

Фото: Docudays

Фільм американського режисера Тео Ентоні. Автор досліджує, як люди фізично бачать світ, фокусуючись на використанні нагрудних поліцейських камер та інших форм спостереження. Режисер поєднує це з відстеженням сонячних затемнень, паралельно міркуючи про розвиток автоматичної зброї й кінокамери. Ми потрапляємо на виробництво компанії «Аксон» й відкриваємо нескінченну кількість техніки, що спостерігає за світом людей удень і вночі. Адже на думку поліції, кожна людина, бодай раз у житті, скоїла злочин. А якщо досі не скоїла, то обов'язково зробить це в майбутньому. Фільм став справжньою сенсацією і здобув «Спеціальну нагороду журі за американський документальний фільм» на кінофестивалі «Санденс» минулого року.

«Відходи №6. Як велично»

Фото: Docudays

Фінський режисер Ян Іяс розповідає про парадокси нового цифрового світу. У Південній Кореї тотальна залежність підлітків від ґаджетів призвела до появи державної програми реабілітації й створення спеціальних таборів. У дітей відбирають смартфони й допомагають долати «ломку», схожу на наркотичну. Їм доводиться проживати досвід цунамі у спеціальній кімнаті, їх змиває імітованою хвилею, тож доводиться міцно хапатися за залізні поручні. Якими ще вправами повертають персонажів/-ок до фізичної реальності, дізнаєтесь, коли переглянете стрічку. Цікаво, що в наступній новелі ми потрапляємо до Ґани, на наймасштабніший смітник електротехніки, де місцеві розбирають ґаджети на цінні метали. Якби лише залежні підлітки зі спецтабору побачили, як чорний отруйний смог здіймається над містом, що стало згарищем поламаних смартфонів!

«Модний Вавилон»

Фото: Docudays

Стрічка Джанлуки Матаррезе, на перший погляд, здається веселим спостереженням за світом модної індустрії. Проте тиждень високої моди закінчується, і травесті-діви, що сиділи у першому ряду, влаштовували шоу й були в центрі уваги, намагаються «дотягти» до наступного року. Виживання, приниження, неприйняття інакшості. Цей фільм — про зворотний бік блискучого світу високої моди, у якому все відбувається зовсім не так, як на ілюстраціях глянцевих журналів.

Переглянути фільми з програми можна буде в кінотеатрах та на docuspace.org.

Нагадаємо, 19 Docudays UA буде присвячений новим викликам, які виникли на тлі глобальних технологічних змін. А також тим, що спричинила пандемія COVID-19.