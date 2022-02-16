Загибель Галини Гатчинс: сім'я операторки подала до суду на Алека Болдуїна

Юристи заявили, що до смерті операторки призвела “безрозсудна поведінка” Болдуїна та інших продюсерів фільму.

Родичі кінооператорки з України Галини Гатчинс подали до суду на актора Алека Болдуїна, який під час зйомок випадково застрелив її із реквізитної зброї.

Про це повідомив на пресконференції в Лос-Анджелесі адвокат Браян Паніш, який представляє інтереси чоловіка та дев'ятирічного сина убитої, пише Німецька хвиля.

Позов направили до суду округу Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

За версією адвокатів Гатчинсів, на знімальному майданчику Болдуїн відмовився пройти навчання прийому, відомому як “перехресне вихоплення”. У цьому ефектному трюку, широко відомому в кінематографі, револьвер, що носиться на лівому боці ручкою вперед, вихоплюють правою рукою і навпаки. Саме в момент фільмування цього епізоду і було застрелено Галину Гатчинс.

Юристи заявили, що до смерті операторки призвела “безрозсудна поведінка” Болдуїна та інших продюсерів фільму, а також їхні заходи щодо скорочення витрат на майданчику.

У позові зазначається, що промислові стандарти передбачають використання на зйомках бутафорської зброї. Крім того, Болдуїн та помічник режисера, який передав йому зброю, мали перевірити револьвер на наявність бойових патронів.

Нагадаємо, 42-річна громадянка України Галина Гатчінс загинула на знімальному майданчику фільму "Іржа" (Rust) від пострілу з рушниці, який зробив Алек Болдвін. Актор мав стріляти холостими патронами. Натомість реквізитна зброя виявилася заряджена бойовими.

У фокусі розслідування смертельного інциденту опинилися двоє осіб: експертка зі зброї та асистент режисера.

Сам Болдвін повідомив, що співпрацює зі слідством та підтримує зв'язок з родиною загиблої.

Галина Гатчінс народилася на Житомирщині, а потім виїхала до США і успішно працювала в американській кіноіндустрії.

У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно і почала знімати фільми. У 2019 році кінооператорка перемогла в номінації "Висхідна зірка" конкурсу American Cinematographer.

Першою її великою роботою став фільм "Заклятий ворог" із Джо Манганьєлло у головній ролі. Торік стрічка перемогла у номінації "Найкращий фільм" на Sitges International Film Festival.