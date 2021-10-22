Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера

Фото: Instagram/alecbaldwininsta

Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму в Нью-Мехіко застрелив операторку Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соуза. Реквізитна зброя, з якої стріляв актор, була заряджена не холостими, а бойовими патронами.

Інцидент трапився під час зйомок фільму "Іржа" (Rust), пише Reuters з посиланням на повідомлення шерифа округу Санта-Фе.

"Округ шерифа підтверджує, що на знімальному майданчику вистрілили в двох людей. 42-річна Галина Гатчінс, оператор-постановник, та 48-річний Джоел Соуза, режисер, були поранені з вогнепальної зброї, коли 68-річний Алек Болдуїн – актор і продюсер – вистрілив із гвинтівки", – зазначили в поліції.

Гатчінс госпіталізували вертольотом до лікарні Університету Нью-Мексико, але врятувати їй життя не вдалося. Соуза на машині швидкої допомоги доправили в регіональний медичний центр Крістуса Сент-Вінсента. Ступінь важкості поранень не повідомляється. Російська служба BBC додає, що Соуз перебуває в критичному стані.

Представник компанії, яка веде зйомки фільма, повідомив у коментарі The Hollywood Reporter, що трагедія трапилася під час знімання сцени, в якій Болдуїн мав стріляти холостими патронами.

Галина Гатчінс – уродженка України, раніше працювала журналістом-розслідувачем в Європі. У 2015 вона закінчила Американський інститут кіно та була визнана одною із зірок-початківців американського кінематографу 2019 року.

Фото: JJ Галина Гатчінс

За даними поліції, обвинувачення в стрілянині поки не оголошені, вивчаються всі обставини.

Алек Болдуїн – актор, комік і письменник, лауреат премій "Золотий глобус" та "Еммі". Галина Гатчінс народилася в Києві, мешкала в Лос-Анджелесі, член Міжнародної гільдії кінематографістів. Режисер і сценарист Джоел Соуза дебютував у повнометражному фільмі-бойовику "Краун Вік", випущеному в 2019 році.