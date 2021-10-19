"Російська агресія проти України, що триває вже восьмий рік, заслуговує на те, щоб про неї знав увесь світ".

В Україні створили Віртуальний музей російської агресії. Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegtem-каналі.

"Російська агресія проти України, що триває вже восьмий рік, заслуговує на те, щоб про неї знав увесь світ, щоб про неї пам’ятали наші діти та онуки. Це вже наша інколи скорботна, інколи переможна історія. Злочини РФ проти України мають бути зібрані, класифіковані. Їм має бути надана відповідна не лише карна, а й історична відповідальність", - написав він.

Ткаченко повідомив, що сьогодні Мінкультури презентувало Віртуальний музей російської агресії, який можна відвідати за посиланням. Цей проєкт збирає і наочно ілюструє факти порушень Росією територіальної цілісності України, а також детально знайомить з 20 кейсами, пов’язаними з окупацією Криму.

"Зникнення і викрадення людей, екологічні, воєнні та інші злочини, які скоювала РФ, починаючи з 2014 року. Документальні факти, разом з фото- та відеодоказами та публікаціями незалежних медіа, усні свідчення, особові та судові справи – все це використовувалося для відображення якомога повнішої, реальної картини. Нам потрібно віртуально захищати себе, бо війна йде на різних фронтах, в тому числі на фронті фальсифікацій і фейків", - зазначив Ткаченко.

Він також додав, що експозиція про злочини у Криму - це лише початок. Далі у планах - кейси про окупацію Донбасу.

Нагадаємо, Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року, у квітні того ж року на сході України почався збройний конфлікт між підтримуваними Москвою проросійськими сепаратистами і збройними силами України, в результаті якого, за даними ООН, загинули близько 10 тисяч людей, з них понад три тисячі - цивільні особи.

У Росії виправдовують військову агресію проти України "захистом" російськомовного населення. Це питання часто порушується у пропаганді на росТВ і у ЗМІ. Про це також постійно говорять російські політики, у тому числі президент РФ Володимир Путін. У Росії також постійно наголошують, що українці та росіяни - "братні народи".