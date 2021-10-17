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Катерина Бабкіна отримала премію Angelus за твори перекладені польською мовою

Вона отримала перемогу за книжку "Мій дід танцював краще за всіх". 

Катерина Бабкіна отримала премію Angelus за твори перекладені польською мовою
Фото: ukrinform.ua

Лауреаткою премії Центральної Європи Angelus за твори, перекладені та видані польською мовою, стала українська письменниця родом з Івано-Франківська Катерина Бабкіна.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus.

Катерина Бабкіна отримала перемогу за книжку «Мій дід танцював краще за всіх». Вона отримає 150 тисяч злотих. Перекладач книжки, польський письменник і літературний критик, Богдан Задура, отримає 40 тисяч злотих.

Крім того, Катерина Бабкіна отримала Приз глядацьких симпатій імені Наталії Горбанєвської. Цією відзнакою нагородили за підсумками читацького онлайн-опитування. Катерина Бабкіна отримає тримісячну стипендію на резиденцію у Вроцлавському домі літератури.

Катерина Бабкіна – українська письменниця, сценаристка і драматургиня. Авторка поетичних збірок «Вогні святого Ельма», «Гірчиця», «Знеболювальне і снодійне», «Заговорено на любов»; збірок оповідань «Лілу після тебе», «Щасливі голі люди»; роману «Соня»; збірок дитячих повістей «Гарбузовий рік» та «Шапочка і кит»; нон-фікшину для дітей «Сила дівчат» (у співаворстві з Марком Лівіним), воркбуку «Звичка писати».

Літературна нагорода Angelus у вигляді премії та статуетки вручається щороку з 2006 за найкращу прозову книгу, опубліковану польською мовою попереднього року. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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