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Одеський художній музей отримав статус національного

Музею присвоять ім'я Oлександра Ройтбурда.

Одеський художній музей отримав статус національного

Одеський художній музей отримав статус національного. Про це йдеться в Указі президента України Володимира Зеленського від 14 жовтня 2021 року.

Указ було схвалено “враховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності комунальної установи "Одеський художній музей" як провідного культурно-освітнього та науково-дослідного закладу зі збереження, вивчення та популяризації музейних колекцій”.

Тепер музей має таку назву – комунальна установа "Одеський національний художній музей".

Кабінет Міністрів України має опрацювати питання про проведення ремонтно-реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці національного значення, в якій розміщується музей.

Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою наказано опрацювати питання щодо присвоєння комунальній установі "Одеський національний художній музей" імені Oлександра Ройтбурда.

Нагадаємо, колишній директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд тривалий час боровся за те, аби музей отримав статус національного закладу культури. Якщо установі нададуть національний статус, вона може перейти з обласного бюджету на державний, відповідно, її фінансування може збільшитись.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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