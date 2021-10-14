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Зеленський підписав указ про виплати військовим та премії до Дня захисників

Уряд має забезпечити виплати військовим у повному обсязі.

Зеленський підписав указ про виплати військовим та премії до Дня захисників
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни.

Відповідно до указу Кабінет Міністрів “має невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, а також їхнього одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України”.

Також уряд має внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради України законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

Кабмін має щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих.

Крім того, уряд спільно з обласними держадміністраціями та КМДА мають забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України.

13 жовтня Зеленський призначив Альону Вербицьку радником-уповноваженим президента з питань забезпечення прав захисників України.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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