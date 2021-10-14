Зеленський підписав указ про виплати військовим та премії до Дня захисників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни.

Відповідно до указу Кабінет Міністрів “має невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, а також їхнього одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України”.

Також уряд має внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради України законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

Кабмін має щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих.

Крім того, уряд спільно з обласними держадміністраціями та КМДА мають забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць України.

13 жовтня Зеленський призначив Альону Вербицьку радником-уповноваженим президента з питань забезпечення прав захисників України.