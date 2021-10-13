Судно ВМС України отримало пошкодження у Чорному морі

Загрози життю особового складу та загрози втрати судна наразі немає.

Фото: Вікіпедія Судно розмагнічування "Балта"

У Чорному морі виникла аварійна ситуація, внаслідок якої отримало пошкодження судно національного флоту. Загрози життю особового складу та загрози втрати судна наразі немає.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

"В результаті різкого погіршення погодних умов, виникла аварійна ситуація, в наслідок якої отримало пошкодження судно національного флоту. Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку судна на якір з метою забезпечення проведення заходів боротьби за живучість", - йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, з метою забезпечення проведення пошуково-рятувальних робіт ВМС розгорнули пункт управління пошуково-рятувального забезпечення, налагодили взаємодію із казенним підприємством "Морська пошуково-рятувальна служба" Мінінфраструктури, Державною прикордонною службою та ДСНС. До операції залучено кораблі і катери в кількості вісім одиниць та чотири одиниці повітряних суден.

"Завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажу корабля, аварійну ситуацію вдалося стабілізувати. Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати судна немає. Наразі триває операція щодо надання допомоги аварійному кораблю та повернення його до пункту постійної дислокації", - сказано у повідомленні.

Як повідомляє "Мілітарний портал", аварії зазнало судно розмагнічування "Балта" Військово-Морських Сил ЗС України. Інцидент трапився біля острова Зміїний. За інформацією видання, судно напоролось на невідомий об’єкт.