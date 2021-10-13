До питань постачання вугілля з ОРДЛО причетні особи з керівництва Адміністрації Президента, – генпрокурор

За її словами, в АП не тільки обговорювали факти реалізації злочинного плану, але й видавали "досить чіткі доручення ряду офіційних посадових осіб".

До питань постачання вугулля з шахт на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини та організації цього процесу причетні особи з тодішнього керівництва Адміністрації Президента України. Мова йде про вугільні поставки 2014-2015 років.

Про це генпрокурорка Ірина Венедіктова написала в колонці для УП щодо оголошення другої підозри нардепу Віктору Медведчуку. Як відомо, його звинувачують у державній зраді та сприянні тероризму за підрив енергобезпеки України.

"Слідство і прокурори мають дані, законно отримані в ході проведення слідчих дій, про те, що керівництво Адміністрації Президента не тільки обговорювало під час телефонних перемовин абсолютно конкретні факти реалізації злочинного плану, але й видавало досить чіткі доручення ряду офіційних посадових осіб в українських органах влади", – зазначила Венедіктова.

Прізвища поки не розголошуються.

За словами генпрокурорки, в справі досліджуються понад 10 000 записів телефонних розмов – як підозрюваних, так і предстаників Росії та терористичних "ДНР" і "ЛНР", а також посадовців української влади. Також вивчаються розмови ексспівробітників дипломатичних місій.

На одному з аудіо підозрюваний обговорював з керівниками держорганів країни-окупанта питання надання їй преференцій щодо постачання вугілля з Росії за посередництва компаній, де він є бенефіціаром або до діяльності яких причетний.

Загалом ця кримінальна справа має 400 томів матеріалів.

Нагадаємо, прокуратура просила арешт чи 1 млрд гривень застави для Віктора Медведчука в справі про підрив енергетичної безпеки України. Втім Печерський райсуд призначив йому домашній арешт – аналогічний запобіжний захід до того, який Медведчук вже має у першій справі за обвинуваченням в замаху на незаконний видобуток нафти та газу на тимчасово окупованій території АР Крим.