Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
ГоловнаСуспільствоПодії

До питань постачання вугілля з ОРДЛО причетні особи з керівництва Адміністрації Президента, – генпрокурор

За її словами, в АП не тільки обговорювали факти реалізації злочинного плану, але й видавали "досить чіткі доручення ряду офіційних посадових осіб". 

До питань постачання вугілля з ОРДЛО причетні особи з керівництва Адміністрації Президента, – генпрокурор
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

До питань постачання вугулля з шахт на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини та організації цього процесу причетні особи з тодішнього керівництва Адміністрації Президента України. Мова йде про вугільні поставки 2014-2015 років. 

Про це генпрокурорка Ірина Венедіктова написала в колонці для УП щодо оголошення другої підозри нардепу Віктору Медведчуку. Як відомо, його звинувачують у державній зраді та сприянні тероризму за підрив енергобезпеки України. 

"Слідство і прокурори мають дані, законно отримані в ході проведення слідчих дій, про те, що керівництво Адміністрації Президента не тільки обговорювало під час телефонних перемовин абсолютно конкретні факти реалізації злочинного плану, але й видавало досить чіткі доручення ряду офіційних посадових осіб в українських органах влади", – зазначила Венедіктова. 

Прізвища поки не розголошуються. 

За словами генпрокурорки, в справі досліджуються понад 10 000 записів телефонних розмов – як підозрюваних, так і предстаників Росії та терористичних "ДНР" і "ЛНР", а також посадовців української влади. Також вивчаються розмови ексспівробітників дипломатичних місій. 

На одному з аудіо підозрюваний обговорював з керівниками держорганів країни-окупанта питання надання їй преференцій щодо постачання вугілля з Росії за посередництва компаній, де він є бенефіціаром або до діяльності яких причетний. 

Загалом ця кримінальна справа має 400 томів матеріалів. 

Нагадаємо, прокуратура просила арешт чи 1 млрд гривень застави для Віктора Медведчука в справі про підрив енергетичної безпеки України. Втім Печерський райсуд призначив йому домашній арешт – аналогічний запобіжний захід до того, який Медведчук вже має у першій справі за обвинуваченням в замаху на незаконний видобуток нафти та газу на тимчасово окупованій території АР Крим.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також