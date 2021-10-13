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Військові перехопили російський безпілотник на лінії розмежування в зоні ООС

Останнім часом бойовики часто використовують БПЛА для обстрілів.

Військові перехопили російський безпілотник на лінії розмежування в зоні ООС
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України викрила російських найманців - бойовиків так званих "Л/ДНР" - на використанні російських безпілотних літальних апаратів для обстрілу позицій Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що на лінії розмежування військові перехопили літальний апарат "Гранат-1". Бойовики використовували його для ведення розвідки та коригування обстрілу позицій українських військових.

За даними експертизи, перехоплений літальний апарат є бойовим безпілотником, який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі триває розсліжування в межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими СБУ за ч.ч. 2, 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт) та ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Крім того СБУ передала на експертизу ще два ворожі безпілотники, які були перехоплені на лінії розмежування.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, російські найманці на Донбасі останнім часом використовують безпілотники. Так, 6 вересня російські найманці скинули на Зайцеве вибухівку за допомогою безпілотника. Це була п'ята за тиждень зафіксована спроба використання БПЛА.

У серпні окупанти за допомогою дрона замінували територію біля Водяного що на Донеччині.

Також раніше повідомлялося, що попри заяви міжнародної спільноти російські окупанти продовжують перешкоджати роботі спецмісії ОБСЄ на Сході України, зокрема - збивають безпілотники спостерігачів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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