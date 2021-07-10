Окупанти далі перешкоджають роботі спецмісії ОБСЄ на сході України

В організації засудили обмеження свободи пересування та умисні пошкодження технічних засобів і обладнання для спостереження.

Попри заяви міжнародної спільноти російські окупанти продовжують перешкоджати роботі спецмісії ОБСЄ на Сході України.

Про це заявила спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау, повідомила пресслужба ООС.

Вона засудила обмеження свободи пересування та умисні пошкодження технічних засобів і обладнання для спостереження на Донбасі.

У звіті СММ ОБСЄ від 8 липня зазначено про недопуск патруля Місії на блокпостах збройних формувань, поблизу окупованих населених пунктів Молодий Шахтар та Новоазовськ, посилаючись на "накази від командирів" та "проведення навчань з бойовою стрільбою в цьому районі".

“Спостерігачам не вдалося отримати доступ до постійного місця зберігання озброєння та до місць розміщення відведеного важкого озброєння в тимчасово непідконтрольних уряду районах Донецької області, оскільки члени незаконних збройних формувань наказали спостерігачам покинути ці райони, посилаючись на "накази від командирів", – йдеться у повідомленні.

Поблизу окупованого населеного пункту Довге кремлівські найманці заборонили патрулю Місії перебувати в цьому районі.

“БПЛА Місії зазнавали впливу перешкод сигналу GPS внаслідок глушіння, здійснюючи проліт на непідконтрольній Уряду України території над населеними пунктами Харцизьк, Липське та Піонерське. Під час останнього польоту команда Місії втратила контроль над просторовим положенням БПЛА. Спостерігачам не вдалося повернути літальний апарат”, – додали у ООС.

Своїми діями окупанти намагаються приховати від міжнародних спостерігачів факти своїх порушень.

Крім того, з метою дискредитації Збройних Сил України, окупанти вчергове, використовуючи комплекси РЕБ російського виробництва, здійснювали глушили безпілотник місії під час 2-х польотів поблизу Авдіївки.

Українська сторона СЦКК вважає неприпустимими подібні дії російсько-окупаційних військ, які призводять до ескалації напруги як на лінії розмежування, так і в цілому в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив про трикратне збільшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

У п'ятницю, 9 липня на Донбасі загинув український військовий, ще троє травмовані.