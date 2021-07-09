В ОБСЄ заявили про трикратне збільшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив про трикратне збільшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

У зверненні до Постійної ради ОБСЄ Чевік зазначив, що безпекова ситуація на сході України не покращується, а виклики лише загострюються, повідомляє пресслужба організації.

"З минулої моєї доповіді СММ зафіксувала трикратне збільшення порушень режиму припинення вогню", - повідомив він.

Посол наголосив, що розширилася географія бойових дій вздовж лінії зіткнення, випадків ширшого застосування смертельного та руйнівного озброєння помітно побільшало, а разом із цим зросли кількість і масштаб пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури.

За словами голови місії, особливо прикрим є погіршення безпекової ситуації на ділянках розведення сил і засобів, "які певним чином символізували відданість сторін мирному врегулюванню".

Чевік звернув увагу Ради на той факт, що за звітний період із 21 березня до 6 червня 2021 року СММ зафіксувала 25 жертв серед цивільного населення. Близько 75% із них були жертвами спрацювання мін, невибухлих боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, наголосивши на "потребі негайного прогресу у виконанні сторонами зобов’язань щодо протимінної діяльності".

Голова місії нагадав, що свобода пересування мирного населення через лінію зіткнення, як і раніше, суттєво обмежується, та закликав відкрити всі відповідні блокпости, зокрема нові пункти пропуску в Золотому і Щасті.

Голова СММ закликав сторони повернутися до застосування конструктивного підходу як на місцях, так і в Робочій підгрупі Трьохсторонньої контактної групи з безпекових питань. Чевік наголосив, що прогрес можливий тільки тоді, коли сторони візьмуть на себе відповідальність та будуть відповідально ставитися до виконання своїх зобов’язань.

Нагадаємо, спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Гайді Грау заявила про подальше зростання числа порушень "режиму тиші" на Донбасі за два тижні. Також погіршується ситуація безпеки на ділянках розведення сил.

Як неодноразово заявляли в українській делегації ТКГ, усі пропозиції та ініціативи щодо врегулювання ситуації на Донбасі "не зустрічають належної реакції російської сторони".