Україна та ОБСЄ закликали Росію пришвидшити процес обміну утримуваних осіб

"На жаль, всі пропозиції та ініціативи поки що не зустрічають належної реакції російської сторони".

Україна та ОБСЄ закликали Російську Федерацію до прискорення процесу підготовки до наступного етапу взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом на Донбасі осіб.

Про це за результатами сьогоднішнього засідання повідомила пресслужба Української делегації в ТКГ.

"Українська делегація та новопризначена модераторка гуманітарної підгрупи пані Шарлотта Реландер закликала РФ надати до наступного засідання ТКГ актуалізовані списки утримуваних осіб для прискорення підготовки до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів.

"На жаль, всі пропозиції та ініціативи поки що не зустрічають належної реакції російської сторони", - наголошується в повідомленні.

Також Українська сторона надіслала відповідні ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.

"У ході відеоконференції особливе занепокоєння було висловлено з приводу численних обмежень, зокрема на окупованих територіях, свободи пересування представників СММ ОБСЄ та виведення з ладу або знищення обладнання технічних засобів моніторингу місії.За минулий тиждень свобода пересування СММ ОБСЄ була обмежена 15 разів, усі випадки відбулися на окупованих територіях, що було відзначено в останньому звіті СММ", - сказано в повідомленні.

У зв’язку з невирішеністю питання доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях України для перевірки стану ядерних матеріалів на кількох об’єктах українська сторона в черговий раз порушила це питання в рамках ТКГ.

"На жаль, російська сторона знову заблокувала запланований розгляд питання розмінування дев’ятнадцяти ділянок, погоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпекової підгрупи ТКГ, а також відкриття КПВВ зі свого боку лінії розмежування", - зазначено в повідомленні.

Раніше уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова закликала провести обмін полоненими з ОРДЛО у форматі "всіх на всіх". За словами омбудсманки, у списку України на обмін полоненими, яких утримують в окупованих районах Донецької та Луганської областей, 285 людей, у списку бойовиків - 90.

На початку червня голова української делегації Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох утримуваних окупаційною владою ОРДЛО важкохворих громадян України.

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

16 січня в ОРДЛО анонсували односторонню передачу Україні полонених в обхід ТКГ. 20 січня Денісова повідомила, що на підконтрольну Україні територію найближчим часом будуть передані дев'ятеро осіб, які незаконно утримуються бойовиками. Згодом повідомлялося, що повернуть лише чотирьох.

У МЗС зазначили, що Росія вирішила передати утримуваних не Україні, а приватній особі Віктору Медведчуку - голові політради ОПЗЖ та куму президента РФ. Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі зазначила, що Російська Федерація та депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.