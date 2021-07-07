Земельна комісія Київради VS громада: скандальний ДПТ Оболонського району таки погодили

Два роки тому Київрада відправила це питання на доопрацювання за пропозицією Віталія Кличка. Насправді жодних змін і доопрацювань за ці два роки зроблено не було, визнає розробник. Найближчим часом питання ДПТ Оболонського району може з’явитися в порядку денному Київради знову.

6 червня земельна комісія Київради майже одноголосно підтримала ДПТ Оболонського району . Площа забудови цього району столиці, як дослідив Рух ЧЕСНО, може вирости на кілька гектарів. Відповідно, кількість мешканців збільшиться на 7 тисяч. А це додаткове навантаження на інфраструктуру.

Відправлений на доопрацювання ДПТ за два роки не змінили

Детальний план території Оболонського району має давню історію. Ще наприкінці жовтня 2018 року земельна комісія попереднього складу Київради цей самий проєкт уже підтримувала (на відео можна побачити з 2:21:00).

Вже тоді громада не погоджувалася з цим проєктом. Адже, згідно з планом, за п’ять років площа житлової забудови має зрости з 211,7 га до 215 га, а кількість населення у багатоквартирному житловому фонді — з 106,4 тис. до 113,5 тис. осіб. Усереднена населеність житлових мікрорайонів збільшиться з 503 мешканців на гектар до 528. Хоча з 1 серпня 2018 року набрали чинності нові Державні будівельні норми, за якими на один гектар має бути щонайбільше 450 жителів.

Щоправда, тодішній заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе заявляв, що норму може бути перевищено до 20% за певних умов і наявності генерального плану та зонування.

“При плануванні нового мікрорайону показники щільності населення в крупних та найкрупніших містах допускається перевищувати не більше ніж на 20%, тобто до 540 осіб/га, за окремих умов: щоб на території мікрорайону обов’язково розміщувалися підземні автостоянки чи багатоповерхові гаражі, вбудовано-прибудовані дитсадки та створювалися озеленені відкриті тераси у житлових та громадських будинках… Хто як хотів, так і обґрунтував таку необхідність. У результаті у деяких районах наших міст щільність населення сягала 2000 люд./га. Ми не можемо допустити таке підвищення щільності доти, доки на місцях не буде розроблена актуальна комплексна містобудівна документація: це генеральні плани населених пунктів, детальні плани територій та зонінг”, — наголошував у жовтні 2018 року Лев Парцхаладзе.

Чинний генеральний план Києва, прийнятий у 2002 році, не виконується вже 19 років. Причому в нього, попри таку вимогу законодавства, жодного разу не вносилися зміни.

Детальний же план території має розроблятися на основі генерального плану і лише уточнювати його положення, не змінюючи їх.

Проєкт ДПТ Оболоні був розкритикований громадою під час громадських слухань. Місцеві жителі подали понад 250 зауважень та пропозицій.

Після низки протестів громади у березні 2019 року на сесії мер Віталій Кличко запропонував відправити проєкт на доопрацювання, і за це проголосували 83 депутати (при необхідній мінімальній кількості в 61 голос).

6 липня 2021 року цей самий проєкт ДПТ вигулькнув у порядку денному засідання земельної комісії вже нового скликання.

Очікувалося, що він буде кардинально перероблений або хоча б доопрацьований.

Але на запитання позафракційного депутата Київради Костянтина Богатова, чи були внесені зміни у проєкт за останні два роки, представник розробника Микола Римар-Щербина відповів, що проєкт не змінювали і не доопрацьовували.

ДПТ — рай для оболонців чи обман і маніпуляція?

Інформацію про проєкт ДПТ депутатам із трибуни зачитує представник організації-розробника — Інституту генерального плану, головний архітектор проєкту Микола Римар-Щербина.

За його словами, оболонцям навіть на сьогодні вистачає із запасом місць у дитячих садочках та школах. Зауважимо, що розробник спирається на дані дворічної давності.

При цьому Богатов демонструє листа з оболонського управління освіти ще за 2018 рік, в якому вказано, що в районі бракує місць для дітей у садочках і школах.

Щоправда, відповідь, надана Богатовим, стосується всієї Оболоні, а не лише планувальної частини ДПТ.

Крім того, що оцінка місць для навчання викликає сумніви, ДПТ не містить стратегічної екологічної оцінки. Для того, щоб не робити стратегічну екологічну оцінку, за словами Богатова, було підроблено дату підпису, “завдяки чому” проєкт уже не підпадав під дію закону про проведення такої оцінки.

Що планується

За словами розробника, у північній частині Оболоні на вулиці Озерній власники майна запропонували розташувати житловий комплекс із розміщенням дитсадка та початкової школи.

На вулиці Північній, 1 передбачили розміщення ЖК з дитсадком. На даний час тут територія громадської забудови із приміщеннями, які належать ТОВ “Гала-Сервіс”, північніше розташовані бокси металевих гаражів без оформлення земельних ділянок. На цій частині передбачене будівництво господарського побутового комплексу для обслуговування населення.

Відповідно до плану, залізні гаражні бокси будуть прибрані. На їхньому місці ДПТ пропонує будівництво наземних багаторівневих паркінгів.

“Існуюча кількість машиномісць у гаражах та на автостоянках становить 10 950 машиномісць. Потреба мешканців на даний час становить 14 300 машиномісць. будівництво паркінгів передбачає збільшення машиномісць на перший період до 16 тис., і на перспективу 20 років — до 21 тис. машиномісць”, — розповідає головний архітектор проєкту.

ДПТ передбачає реконструкцію ринку “Оболонь”. А навколо розвертального трамвайного кільця забудовник пропонує збудувати торговельний центр і провести благоустрій.

На проспекті Героїв Сталінграда збираються звести новий житловий будинок із торговельними приміщеннями на перших поверхах замість існуючого невеликого торговельного комплексу. На Оболонському проспекті запропоновано будівництво невеликих ТРЦ.

Забудова висоткою скверу на Героїв Сталінграда, 44б не передбачається

За часів мерства Леоніда Черновецького на Оболоні за адресою Героїв Сталінграда, 44б ТОВ “Соул” отримало в оренду земельну ділянку на місці зеленої зони. Місцеві жителі довго боролися за скасування надання її в оренду забудовнику, і врешті Київрада прийняла рішення створити там сквер. У квітні 2016 року Господарський суд Києва визнав рішення Київради про створення скверу таким, що порушує права забудовника. У січні 2021 року земельна комісія Київради погодила проєкт про розірвання договору оренди.

За інформацією видання “Тексти”, засновниками фірми “Соул” є Володимир Рубінштейн і “Елакол Девелопментс Лімітед”. Бенефіціарами “Соул” значаться Володимир Рубінштейн, Владислава Молчанова і громадяни Литви — Марина Познякова та Раймондас Тумєнас.

“Це територія в 50-му мікрорайоні, біля бювету й біля школи. Спочатку розглядалася як житлова багатоповерхова забудова, але потім з наданих документів ми побачили, що будівництво багатоповерхового будинку на цій території неможливе. І нами запропоновано там створення скверу. На даний час у нас там зелена зона”, — заспокоює розробник присутніх депутатів, відповідаючи на запитання голови комісії Михайла Терентьєва про те, чи можлива на місці скверу висотна забудова.

Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON

Куди попливе "Акваріум"?

На Героїв Сталінграда, 45 забудовник пропонує реконструкцію існуючого спортивного комплексу “Акваріум” із будівництвом трьох нових житлових будинків та нового окремого спорткомплексу з тенісними кортами і басейном.

Згідно з кадастровим планом від жовтня 2016 року, ця земельна ділянка перебуває в оренді в ТОВ “Інтерспорт” на 25 років, до 14 березня 2028-го. У березні 2017 року компанія звернулася до Київради з проханням надати їй дозвіл на розроблення проєкту будівництва на території “багатофункціонального комплексу у складі житлових будинків, вбудованих і прибудованих нежитлових приміщень”.

Депутат від “Голосу” Григорій Маленко поцікавився у розробника, чому в текстовій частині йдеться про три 28-поверхові будинки, а у графічній — про 33-поверхові, і яка поверховість має бути насправді. Розробник каже, що будинки будуть 33-поверхові.

Громада відразу цікавиться, як витримають старі комунікації врізку нових будинків.

Розробник заспокоює громаду, що врізка передбачена з перекладанням інженерних мереж від цих будинків до магістральних мереж в районі станції метро “Мінська”. Мовляв, безпосередньо в мікрорайоні підключення новобудов до внутрішніх мереж не буде.

Представник акціонерів ТОВ “Інтерспорт” Сергій Овчинніков теж заспокоює громаду, що висотність будинків планується не більше 24 поверхів. Також він обіцяє, що спорткомплекс буде європейського рівня, площею 6 тис. кв. м. Озеро Біле він пропонує перетворити на нову рекреаційну зону — повністю оновити, “збудувати фонтани, які покращать аерацію, зарибити, зробити пляж під керівництвом КП “Плесо”.

Зауважимо, що до намірів забудовника втручатися в екосистему озера місцеві жителі ставляться неоднозначно.

Овчинніков також розповідає, що за угодою в рамках державно-приватного партнерства їхнє підприємство готове посприяти сусіднім закладам освіти. Зокрема, в ДНЗ № 660 на Героїв Сталінграда, 49а замінити санвузли й відремонтувати їдальню. А на Героїв Сталінграда, 47 — провести ремонт актового залу, їдальні і стадіону.

Компромісна правка проти забудови на Білому озері

Дуже дражливим питанням у проєкті ДПТ є будівництво будинку між двома іншими будинками на вулиці Героїв Дніпра, 38е та 38г.

Депутат Київради Владислав Турець занепокоєний можливим будівництвом у цьому місці багатоповерхівки. У минулому скликанні Київради разом із Владиславом Михайленком Турець розробив проєкт рішення про створення між будинками скверу. Це рішення було прийняте.

“Я пообіцяв, що там не буде будівництва. Там міжквартальне будівництво між двома будинками. Але вже є рішення, що це сквер. Як нам унеможливити забудову на цій ділянці? Це моє особисте зобов’язання перед мешканцями”, — зауважує Турець.

За словами розробника, ДПТ просто змінює розташування запланованого будинка: “Він уже розташовується не безпосередньо між двох будинків, які там є, а більш лівіше на західній частині… У нас воно показано на схемі, бо ми керувалися чинними документами, які були в нас на той час, тобто це був договір оренди та надані містобудівні умови та обмеження для будівництва цього будинку. І не врахувати це ми не могли”.

Відповідно до рішення Київради був розірваний договір оренди і земельній ділянці наданий статус скверу. Оскільки неможливо внести зміни у текстову і графічну частину проєкту ДПТ, управління правового забезпечення пропонує доповнити проєкт рішення пунктом, у якому прописати звернення до департаменту містобудування та архітектури із заявою щодо скасувань МУО, які були видані в 2011 році на ТОВ “Вілета”, та в подальшому не видавати МУО на цю земельну ділянку.

Таким чином, після обговорення за погодження проєкту ДПТ проголосували 16 членів комісії, один утримався і один не голосував. Тепер прийняття ДПТ знову залежить від рішення сесії міськради.

Нагадаємо, Рух ЧЕСНО писав про цей ДПТ у 2018 році в матеріалі “Бетонні джунглі Оболоні: громада не погоджується з новим планом забудови”.