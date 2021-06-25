Синє озеро: земельна комісія Київради не підтримала ініціативу громади прогнати забудовника

На Виноградарі є Синє озеро, яке міліє і потребує розчищення. Згідно з висновками експертизи, проведеної на замовлення КП “Плесо” , озеро живиться за рахунок ґрунтових вод. Тому забудова навколо озера скоротить площу водозбору.

За словами жителів Виноградаря, площа озера вже скоротилася втричі — з 15 га до 5 га.

На прилеглій до озера орендованій земельній ділянці ТОВ “Каштанове місто” має намір звести житловий комплекс і продати квартири з краєвидом на створений за бюджетні кошти парк.

Громада зібрала підписи проти забудови, але земельна комісія не підтримала громадський проєкт про розірвання договору оренди ділянки з “Каштановим містом”. На засіданні робочої групи забудовника підтримали депутати від “Європейської солідарності”, УДАРу, “Слуги народу” і “Батьківщини”.

Робоча група вирішила підтримати забудовника

30 березня 2021 року на Хрещатику в Київраді зібралася робоча група у складі шістьох депутатів (членів земельної комісії), щоб вирішити долю ініціативи виноградарців за збереження Синього озера від забудови. Також були представники двох департаментів, ТОВ “Каштанове місто” та ініціативної групи.

Після виступів та обговорення пролунали кілька пропозицій. Зокрема, Дар’я Васильченко від громади пропонувала депутатам наступну робочу групу провести у форматі виїзної наради біля озера. Депутати дали за цю пропозицію тільки один голос.

Голова робочої групи Григорій Маленко запропонував підтримати ініціативу киян і проєкт рішення про розірвання договору оренди з ТОВ “Каштанове місто”. Але за цю пропозицію члени робочої групи дали лише два голоси з шести.

Натомість обидві пропозиції депутата Олександра Міщенка були підтримані. Перша пропозиція – відхилити проєкт рішення громади. Вона об’єднала різні політичні сили.

Проголосували проти цієї пропозиції Григорій Маленко (“Голос”) і Юрій Федоренко (“Слуга народу”).

Другу ініціативу Міщенка — щоб комісія доручила КП “Плесо” розчистити озеро і провести благоустрій – підтримали всі члени робочої групи.

Земельна комісія не підтримала громаду

Депутат Григорій Маленко закликав колег голосувати за розірвання договору оренди з ТОВ “Каштанове місто”, хоча на засіданні робочої групі було вирішено не підтримувати проєкт громади.

Розірвання договору оренди ділянки біля озера з ТОВ “Каштанове місто” своїми підписами схвалили майже дві тисячі виноградарців.

Голова земельної комісії Михайло Терентьєв поставив на голосування проєкт рішення, але він не набрав достатньо голосів. Натомість за підтримку протоколу робочої групи й відхилення проєкту рішення проголосували 13 депутатів (один був проти, і двоє утрималися).

Маленко також окремо попросив проголосувати за доручення “Плесу” розчистити озеро і провести благоустрій. Цю пропозицію також підтримала більшість — 18 депутатів.

“Уже рік ми ходимо по колу з проєктом рішення проти забудови біля Синього озера. Забудови в лісі, котра знищить залишки водойми. Котра порушує ДБН, проти котрої громада Виноградаря об’єдналася і чітко дала зрозуміти, що ми проти новобудови! Та хіба це аргумент? Пора громаді скидатись на рєшал у КМР)) Може, хоч тоді депутат буде виконувати волю свого виборця. Позиція бути присутнім на комісії і не натиснути кнопку = проголосувати проти”, — пише на своїй сторінці у Facebook Дар’я Васильченко, представниця ініціативної групи зі збору підписів за розірвання договору оренди земельної ділянки біля озера з ТОВ “Каштанове місто”.

Таким чином, на сьогодні залишається актуальною публікація Руху ЧЕСНО про те, що депутати Київради хочуть за бюджетний кошт провести благоустрій навколо Синього озера для “батьківщинівського” забудовника.