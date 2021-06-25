Спікер Верховної Ради Разумков не збирається йти у відставку. Він також наголосив, що у разі дострокового складання повноважень президента, Володимир Зеленський не зможе взяти участь в нових виборах голови держави.

Про це Разумков заявив на пресконференції, передає кореспондент Lb.ua

"Я не читаю Подоляка (радник голови Офіса президента Михайло Подоляк, - ред.). Це перше. Друге - я не збираюся у відставку. Тому не розганяю такі чутки, не роблю і не планую… Пам’ятаєте, як у Булгакова? Не читайте радянських газет до обіду. Я деяких своїх колег теж намагаюся не читати. Бо там більше розмов, ніж роботи… Зараз немає виборчої кампанії, щоб вибудовувати логічні чи алогічні процеси. Моя робота мені подобається. Сподіваюся, що це мені вдається", - сказав він.

Журналісти нагадали Разумкову, що в одному з останніх інтерв'ю Подоляк розводів, що сам спікер розповсюджує чутки про його можливу відставку та заміну на Руслана Стефанчука.

"А інформацію щодо його заміни, здається, вкидає саме оточення Дмитра Олександровича Разумкова. Щоб опосередковано довести його впливовість та незамінність. Таких планів поки нема, але у нас дуже люблять конспірологію", - говорив Подоляк в інтерв'ю "Главкому".

На уточнення про наявність конфлікту з Подоляком, Разумков запевнив, що "жодних конфліктів немає". Він також зазначив, що дострокові вибори президента України можливі лише за певних умов.

"Це чотири аспекти… Або за станом здоров'я. Це не дай Боже, смерть. Бажаємо здоров'я президенту. Це імпічмент. Або відставка. У будь-якому разі я не думаю, що це потрібно сьогодні президенту", - наголосив він.

Водночас голова Верховної Ради нагадав норми оновленого Виборчого Кодексу, за яким у разі добровільної відставки президент не зможе брати участь в наступних виборах.

"Якщо президент достроково припинив свої повноваження, він не може балотуватись на наступних президентських виборах. Саме тому все, що використовують сьогодні ЗМІ, це нісенітниця. Президент чітко сказав і вчора в інтерв'ю що він буде працювати далі. Піти на дострокові вибори — це закрити для себе можливість іти далі на позачергові вибори президента. Всі ми розуміємо, що президент цього точно не бажає", - пояснив Разумков.

Нагадаємо, Разумков має один з найвищих рейтингів довіри серед українських політиків. У лютому соціологічне опитування групи "Рейтинг" показало, що Разумкову довіряють 29% респондентів - кращий показник тільки у Зеленського.

Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю LB.ua говорив, що Разумков не є членом партії і теоретично має потенціал стати самостійним політичним гравцем. При цьому він називав перебільшеними розмови про конфлікт Офісу президента та спікера Ради.