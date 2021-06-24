​Зеленський підписав указ про санкції щодо російських фінкомпаній і "банків" ОРДЛО

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 червня про продовження і запровадження за пропозицією Нацбанку України нових санкцій до 55 російських банків, платіжних систем і так званих "центральних банків" з ОРДЛО.

Відповідний указ №264/2021 опублікований на сайті Офіса президента.

Згідно з документом, у цьому списку, як і раніше, зокрема, Банк Москви, Газпром Банк, банк "Росія", банк "ВТБ", державна корпорація "ВЭБ.РФ", Сбербанк Росії, а також платіжні системи MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, "Колібрі".

Щонайменше на три роки забороняється здійснювати будь-які фінансові операції, які передбачають переказ коштів або виведення капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб.

Стосовно банків, "дочки" яких працюють в Україні, обмеження полягає у запобіганні виведенню капіталів за межі країни.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 18 червня РНБО ввела повний пакет санкцій проти бізнесменів Павла Фукса та Дмитра Фірташа. РНБО також анулювала чотири ліцензії з видобутку титану, три - з розробки вуглеводородів, три рудних ліцензії. Санкції щодо Фукса ввели через його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а щодо Фірташа – за постачання сировини, яка йде на військові підприємства Росії.

Також санкції введено проти генерального директора держкорпорації "Ростех", голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Сергія Чемезова і заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Михайла Шелкова.