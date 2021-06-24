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Фукс заявив, що позбувся громадянства Росії

За словами підсанкційного бізнесмена, заяву на вихід із російського громадянства він подав ще у 2017 році. 

Фукс заявив, що позбувся громадянства Росії
Павел Фукс
Фото: http://oilnews.com.ua

Бізнесмен Павло Фукс, на якого РНБО наклала санкції, повідомив про вихід із російського громадянства. На своєму каналі в Telegram він написав, що його адвокати отримали виписки з міграційної та податкової служб Росії, які підтверджуть вихід.

Фукс заявив, що не веде в Росії бізнес і не сплачує там податки.

"Перевірка по базах МВС видає, що паспорти недійсні", - зазначив він.

За словами Фукса, заяву на вихід із російського громадянства він подав ще у 2017 році. Він здав паспорт у консульському відділі посольства РФ в Україні. 

"У реєстрі індивідуальних підприємців РФ є запис, що Фукс П.Я. Є громадянином України, а також запис про те, що він припинив свою діяльність у якості індивідуального підприємця на території РФ", - процитував Фукс виписку з Федеральної податкової служби Росії.

Нагадаємо, що 18 червня РНБО ввела повний пакет санкцій проти бізнесмена Павла Фукса. Також санкції впровадили щодо Дмитра Фірташа.

Санкції щодо Фукса ввели через його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин. У березні РНБО запровадила максимальні санкції щодо 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр. Як повідомив екснардеп Сергій Лещенко, компанії - надрокористувачі належать Фуксу. Сам бізнесмен свій зв'язок з цими компаніями заперечує.

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