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Порошенко і Грибаускайте обговорили безпекові виклики для Україні і Європи

Лідер «ЄС» висловив вдячність за особистий внесок литовської лідерки як у розвиток двосторонніх відносин, так і в просування євроінтеграційного та євроатлантичного порядку денного України.

Порошенко і Грибаускайте обговорили безпекові виклики для Україні і Європи
Фото: eurosolidarity.org

П’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім Президентом Литовської Республіки Далією Грибаускайте. Про це повідосляє пресслужба "Європейської солідарності".

Зазначається, що лідер «ЄС» висловив вдячність за особистий внесок литовської лідерки як у розвиток двосторонніх відносин, так і в просування євроінтеграційного та євроатлантичного порядку денного України.

«Я пам’ятаю і дуже ціную вашу роль у Революції Гідності, укладенні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запровадженні безвізового режиму для громадян нашої держави», – наголосив п’ятий Президент.

Петро Порошенко та Далія Грибаускайте обговорили безпекові виклики перед Україною та загалом перед європейським континентом у зв’язку з триваючою російською агресією, підривними діями Кремля проти трансатлантичної єдності та солідарності, будівництвом Північного потоку-2, а також злочинами проти демократії з боку режиму Лукашенка в Білорусі.

Петро Порошенко наголосив на важливості збереження та посилення санкційного режиму з боку Заходу проти Росії, неможливості повернення до «звичайного ведення справ» до припинення агресії, а також необхідності здійснення кроків в напрямку деокупації Донбасу та Криму, в тому числі успішного запуску Кримської платформи.

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