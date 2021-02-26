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Зеленський підписав указ про запуск Кримської платформи

Президент України закликав кримчан "повертатися додому".

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запуск Кримської платформи.

Про це він повідомив у зверненні до Дня спротиву російській окупації Криму.

"Разом з міжнародними партнерами напередодні Дня Незалежності в Києві відбудеться перше засідання Кримської платформи. Це ініційований Україною міжнародний майданчик для пошуку та подальшого втілення у життя комплексу заходів для деокупації півострова та захисту прав кримчан", - сказав Зеленський.

"Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострова Крим. Зокрема, уряду доручена організація та запуск Кримської платформи, а також заходи для підтримки та розвитку кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму", - додав президент.

Він висловив сподівання, що ще за його каденції Крим буде звільнений з-під окупації і цей указ можна буде скасувати як такий, що втратив актуальність.

Зеленський звернувся до мешканців Криму російською: "Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем. Верим. Любим".

Нагадаємо, що перший саміт Кримської платформи призначили на 23 серпня.

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