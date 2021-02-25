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Зеленський призначив ексміністерку фінансів Маркарову послом у США

Президент зазначив, що її кандидатура "має три ключові переваги".

Зеленський призначив ексміністерку фінансів Маркарову послом у США
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив ексміністерку фінансів Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

Відповідний указ №75/2021 опублікований на сайті Офісу президента.

Вітаючи Маркарову з призначенням, Зеленський зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

"Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США", - сказав президент.

Він наголосив, що пані послу необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового президента США Джо Байдена. Також, за словами Зеленського, їй необхідно "активно працювати з Конгресом, підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України".

Президент акцентував увагу на важливості залучення США до процесу врегулювання ситуації на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму. Окрему увагу президент приділив необхідності посилення санкцій США проти Росії, зокрема щодо проекту "Північний потік -2".

Також він зазначив, що принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ.

Серед основних завдань нового посла Зеленський назвав "сприяння підтримки з боку США внутрішньої трансформації нашої держави для покращення добробуту українських громадян".

"Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю", - сказав президент.

Зазначимо, що Маркарова уже отримала завдання від голови МЗС Дмитра Кулеби -  організувати візит президента США Джо Байдена в Україну.

Нагадаємо,  наприкінці листопада минулого року Кулеба запропонував кандидатуру Маркарової на посаду посла України в США. У грудні голова МЗС зазначив, що вірчі грамоти Маркарова має вручати вже новому президенту США, тому вступить на свою посаду вже після інавгурації Байдена. Він також наголосив, що впевнений у тому, що ексміністерка фінансів стане ефективним послом в США і буде "не просити гроші, а шукати".

Маркарова працювала в Міністерстві фінансів із березня 2015 року. 29 квітня 2016 року вона була призначена на посаду першої заступниці міністра фінансів, а 8 серпня 2016 року – урядовою уповноваженою із питань інвестицій. Після звільнення глави Мінфіну Олександра Данилюка 7 червня 2018 року Маркарова була призначена виконувачкою обов'язків міністра, а 22 листопада 2018 року – очолила міністерство.

У березні 2020 року Маркарова пішла у відставку. Пізніше вона говорила, що вирішила повернутися в бізнес.

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