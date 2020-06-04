Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
ВОЗ назвала новые очаги COVID-19: Россия и Восточная Европа
ВОЗ назвала новые очаги COVID-19: Россия и Восточная Европа
ГлавнаяПолитика

Экс-глава Минфина Маркарова решила вернуться в бизнес

Она также намерена работать над развитием фондового рынка.

Экс-глава Минфина Маркарова решила вернуться в бизнес
Фото: Макс Левин

Бывший министр финансов Оксана Маркарова решила вернуться в бизнес.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Возвращаюсь в бизнес, все с начала. Стартап Arсhidata зарегистрирован 2 июня. Детали потом", - сообщила Маркарова.

Кроме бизнеса, она также намерена сфокусироваться на работе с командой, которая "имеет огромный опыт реформ и работы с глобальными инвесторами", работать над развитием фондового рынка через зарегистрированный 3 июня Фонд развития рынка капитала и активизировать работу в наблюдательном совете Киево-Могилянской академии.

Напомним, Маркарова работала в Министерстве финансов с марта 2015 года. 29 апреля 2016 года она была назначена на должность первого замминистра финансов, а 8 августа 2016 года - правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций.

После увольнения главы Минфина Александра Данилюка 7 июня 2018 года Маркарова была назначена исполняющей обязанности министра, а 22 ноября 2018 года - возглавила министерство.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также