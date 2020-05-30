Совет по господдержке кинематографии заявил, что без его ведома изменили бюджеты на украинское кино

Совет по господдержке кинематографии заявил, что Министерство культуры не согласовывает с ним проект паспорта программы по финансированию кино и тем самым нарушает закон.

В своем заявлении члены Совета подчеркивают, что Минфин до сих пор не подписал паспорт бюджетной программы по поддержке украинского кино. Министерство культуры, согласно документу, подало в Минфин цифры, которые не утвердили с Советом, хотя это противоречит законодательству.

Члены Совета призывают Минфин восстановить госфинансирование украинского кино.

Текст заявления (укр.):

Заява Ради з державної підтримки кінематографії щодо проекту Паспорта бюджетної програми 3806030 «Державна підтримка кінематографії» на 2020 р.

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» 8 травня 2020 р. Рада з державної підтримки кінематографії затвердила розподіл бюджетних коштів за напрямами державної підтримки на 2020 р., про що на сайті Державного агентства з питань кіно з’явилося повідомлення.

На основі цього розподілу Міністерство культури та інформаційної політики України мало подати на затвердження Міністерства фінансів України паспорт бюджетної програми 3806030 “Державна підтримка кінематографії”.

Як стало відомо з матеріалів ЗМІ, Міністерство фінансів не погодило проект паспорта, що робить неможливим нормальне фінансування і сталий розвиток кіногалузі.

За офіційною інформацією МКІП найближчим часом Мінфіну буде надіслано доопрацьований паспорт бюджетної програми 3806030 “Державна підтримка кінематографії”.

Водночас Рада висловлює стурбованість отриманою інформацією, з якої випливає, що на розгляд Мінфіну подаються не затверджені Радою суми фінансування.

Раді невідомо, хто, на якій підставі та на якому етапі узгодження проекту паспорту змінив затверджені Радою показники бюджетного фінансування, таким чином порушивши чинне законодавство.

Звертаємо увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії» обсяг коштів, що виділяються впродовж кожного бюджетного періоду для фінансування кожної з форм державної підтримки, визначається Радою з державної підтримки кінематографії.

Рада закликає МКІП у доопрацьованому паспорті дотримуватись вимог законодавства, а Міністерство фінансів – якнайшвидше погодити його та відновити державне фінансування української кінематографії.

Голова Ради з державної підтримки кінематографії: Андрій Дончик

Члени Ради: Людмила Горделадзе, Віталій Докаленко, Сергій Зленко, Максим Маган, Аркадій Непиталюк, Андрій Халпахчі, Алік Шпилюк.

Напомним, ранее Национальный центр Александра Довженко заявил о своей неплатежеспособности – из-за того, что Минфин не подписал паспорт бюджетной программы, Центр остался без государственного финансирования на 2020 год. Директор Центра Довженко Иван Козленко подал в связи с этим в отставку.