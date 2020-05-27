"Икабог" будет бесплатно печататься по частям на сайте писательницы каждый день.

Британская писательница Джоан Роулинг объявила о публикации новой сказки для детей, которая будет бесплатно печататься по частям на ее сайте каждый день.

"Икабог" (The Ickabog) - первая сказочная история писательницы, которая не связана с миром Гарри Поттера, передает ВВС.

На самом деле книга была написана для ее собственных детей более 10 лет назад, и вот теперь писательница решила опубликовать ее.

Роулинг рассказала, что хотела опубликовать ее еще в 2007 году, однако после выхода последней части "Гарри Поттера" передумала. Так рукописи книги попали в коробку на чердаке, в которой они и провели последнее десятилетие.

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

Несколько недель назад Роулинг вспомнила об этой повести. Она отредактировала текст произведения и решила опубликовать его в Сети.

"Во всяком случае, за последние несколько недель я немного переписала и я решила опубликовать "Икабог" бесплатно в Интернете, поэтому дети, находящиеся взаперти дома, или даже те, кто уже вернулся в школу в это странное, тревожное время, могут читать или слушать, как читают им. Вам не нужно будет регистрироваться, чтобы получить доступ к истории. Вы можете бесплатно прочитать его на новом веб-сайте, который мы скоро запустим", - отметила она.

Писательница обратилась к юным читателям и их родителям с предложением проиллюстрировать эту повесть. Лучшие любительские иллюстрации, по словам Роулинг, попадут в печатное издание книги, выпуск которого запланирован на ноябрь 2020 году.

Роулинг не уточнила детали сюжета повести, но рассказала, что это "история о правде и злоупотреблении властью". Действие сказки разворачивается в вымышленной вселенной, которая не связана с Гарри Поттером и волшебством.

Первые две главы "Икабог" уже доступны к прочтению на английской языке на сайте писательницы.