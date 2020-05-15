Кабмин хочет свернуть реформу управления в Министерстве культуры

Правительство пытается ликвидировать государственные агентства при Министерстве культуры и информационной политики. На таком решении настаивает министр Кабинета министров - Олег Немчинов. Речь идет об агентствах по вопросам искусства, художественного образования, охраны культурного наследия.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

"Деятельность агентств крайне важна. Большинство шагов по их формированию уже сделаны - руководители определены и работа должна начаться с 1 июня. Останавливаться сейчас - опасно. Такой шаг несет угрозу реализации государственной политики в сфере культуры", - подчеркнул он.

"Есть уже реальный пример с уполномоченным по защите государственного языка Татьяной Монаховой. Она уволилась поскольку оформление функционирования секретариата так и не произошло. А соответствующий проект постановления Кабмина уже несколько раз не выносится на заседание чем нарушаются определенные законом сроки", - добавил Ткаченко.

Он также заявил, что обратится к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием завершить формирование госагентств.

Напомним, о создании этих агентств как новых органов исполнительной власти в Министерстве культуры сообщили в конце 2019 года. Целью их создания заявлялось рациональное использование человеческого ресурса и сведение коррупционных рисков к минимуму. Сообщалось, что агентство по вопросам творческого образования, в частности, будет отвечать за проведение конкурсов и аттестации, рекомендовать изменения к приказам и решать вопросы, связанные с инфраструктурой.

В феврале 2020 года определил победителей на должности глав нацагентств по вопросам искусств и творческого образования.