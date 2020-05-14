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7-й кинофестиваль для детей и подростков Чилдрен Кинофест объявил программу

Фестиваль в этом году пройдет онлайн.

7-й кинофестиваль для детей и подростков Чилдрен Кинофест объявил программу
Фото: Чилдрен кинофест

Фестиваль для детей и подростков Чилдрен Кинофест, который в этом году состоится в 7-й раз, пройдет онлайн с 29 мая по 7 июня.

Как сообщают организаторы, в конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на европейских кинофестивалях. Победителя фестиваля определяет его аудитория.

Украину в конкурсной программе фестиваля представляет фантастическая приключенческая лента "Фокстер & Макс" Анатолия Матешко.

Кроме того, в программе – роуд-муви "Лос Бандо" (Норвегия), которое претендовало на получение "Хрустального медведя" за лучший художественный фильм для подростков на Берлинском кинофестивале; анимация "Сипсик – кукла-друг" (Эстония) и "Гол!" (Великобритания); фэнтези "Тим Талер, или Проданный смех" (Германия), семейный фильм "Мой друг мистер Персиваль" (Австралия) и драма "Салон красоты Роми" (Нидерланды-Германия).

Специальным событием ко Дню защиты детей (1 июня) станет онлайн-премьера победителя Чилдрен Кинофеста прошлого года – анимационного фэнтези "Украденная принцесса" Олега Маламужа.

Ретроспективным показом фестиваля станет подборка фильмов Жоржа Мельеса – одного из основателей мирового кинематографа.

В рамках фестиваля уже в четвертый раз состоится Конкурс детских фильмов. По традиции, победителей определят жюри украинских кинематографистов – продюсерка и директорка Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж.

Зрителям показа детских короткометражных фильмов также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" – авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 тысяч гривен. Финалистов объявят 19 мая.

Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

VII Чилдрен Кинофест состоится онлайн с 29 мая по 7 июня 2020 на сайте www.childrenkinofest.com.

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