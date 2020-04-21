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В Украине стартовал онлайн-фестиваль европейского кино

В программе фестиваля – 8 хитов европейского кино.

В Украине стартовал онлайн-фестиваль европейского кино
Фото: Артхаус Трафик

C 21 по 27 апреля при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине пройдет первый онлайн-фестиваль европейского кино.

Как сообщают организаторы, в программе представлены восемь кинохитов-триумфаторов мировых фестивалей. 

Все фильмы доступны на сайте фестиваля бесплатно и без регистрации на сайте.

В программе: 

  • испанская комедия "Чемпионы" Хавьера Фессера, получившая на родине 11 номинаций на национальную премию "Гойя". Фильм также доступен для просмотра людям с нарушением зрения, для этого необходимо выбрать соответствующую дорожку в плеере на сайте;
  • польская мелодрама "Холодная война" Павла Павликовского – лучший фильм 2018 года по версии Европейской киноакадемии, трехкратный номинант премии "Оскар";
  • драма "В моей комнате" – новая работа от лауреата Серебряного медведя Берлинале Ульриха Келера;
  • научно-фантастическая драма "Малыш Джо" – фильм режиссерки Джессики Хауснер, отмеченный премией Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль для Эмили Бичем;
  • ретро-мелодрама "Франц" Франсуа Озона – римейк "Недопетой колыбельной" Эрнста Любича, антивоенного фильма начала 1930-х. 
  • историческая драма "Анджело", события которой разворачиваются в Вене начала XVIII века. Главную роль исполнила Альба Рорвахер;
  • трагикомедия "Король бельгийцев" отмечена Гран-при Одесского международного кинофестиваля и претендовала на звание лучшей комедии по версии Европейской киноакадемии;
  • драма "Великая красота" Паоло Соррентино – лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм. 

Фильмы фестиваля сопровождаются видеокомментариями кинокритиков Александра Гусева и Анны Дацюк. 

Также для всех желающих состоится викторина «Евроквиз» – тематический раунд, посвященный фильмам программы – после просмотра можно проверить свои знания, ответить на вопросы от кинокритиков и побороться за подарки от Представительства ЕС в Украине. 

Онлайн-фестиваль европейского кино пройдет с 21 по 27 апреля на сайте.

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