В Украине стартовал онлайн-фестиваль европейского кино

C 21 по 27 апреля при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине пройдет первый онлайн-фестиваль европейского кино.
Как сообщают организаторы, в программе представлены восемь кинохитов-триумфаторов мировых фестивалей.
Все фильмы доступны на сайте фестиваля бесплатно и без регистрации на сайте.
В программе:
- испанская комедия "Чемпионы" Хавьера Фессера, получившая на родине 11 номинаций на национальную премию "Гойя". Фильм также доступен для просмотра людям с нарушением зрения, для этого необходимо выбрать соответствующую дорожку в плеере на сайте;
- польская мелодрама "Холодная война" Павла Павликовского – лучший фильм 2018 года по версии Европейской киноакадемии, трехкратный номинант премии "Оскар";
- драма "В моей комнате" – новая работа от лауреата Серебряного медведя Берлинале Ульриха Келера;
- научно-фантастическая драма "Малыш Джо" – фильм режиссерки Джессики Хауснер, отмеченный премией Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль для Эмили Бичем;
- ретро-мелодрама "Франц" Франсуа Озона – римейк "Недопетой колыбельной" Эрнста Любича, антивоенного фильма начала 1930-х.
- историческая драма "Анджело", события которой разворачиваются в Вене начала XVIII века. Главную роль исполнила Альба Рорвахер;
- трагикомедия "Король бельгийцев" отмечена Гран-при Одесского международного кинофестиваля и претендовала на звание лучшей комедии по версии Европейской киноакадемии;
- драма "Великая красота" Паоло Соррентино – лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм.
Фильмы фестиваля сопровождаются видеокомментариями кинокритиков Александра Гусева и Анны Дацюк.
Также для всех желающих состоится викторина «Евроквиз» – тематический раунд, посвященный фильмам программы – после просмотра можно проверить свои знания, ответить на вопросы от кинокритиков и побороться за подарки от Представительства ЕС в Украине.
Онлайн-фестиваль европейского кино пройдет с 21 по 27 апреля на сайте.