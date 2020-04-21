В Украине стартовал онлайн-фестиваль европейского кино

C 21 по 27 апреля при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине пройдет первый онлайн-фестиваль европейского кино.

Как сообщают организаторы, в программе представлены восемь кинохитов-триумфаторов мировых фестивалей.

Все фильмы доступны на сайте фестиваля бесплатно и без регистрации на сайте.

В программе:

испанская комедия " Чемпионы " Хавьера Фессера, получившая на родине 11 номинаций на национальную премию "Гойя". Фильм также доступен для просмотра людям с нарушением зрения, для этого необходимо выбрать соответствующую дорожку в плеере на сайте;

" Хавьера Фессера, получившая на родине 11 номинаций на национальную премию "Гойя". Фильм также доступен для просмотра людям с нарушением зрения, для этого необходимо выбрать соответствующую дорожку в плеере на сайте; польская мелодрама " Холодная война " Павла Павликовского – лучший фильм 2018 года по версии Европейской киноакадемии, трехкратный номинант премии "Оскар";

" Павла Павликовского – лучший фильм 2018 года по версии Европейской киноакадемии, трехкратный номинант премии "Оскар"; драма " В моей комнате " – новая работа от лауреата Серебряного медведя Берлинале Ульриха Келера;

" – новая работа от лауреата Серебряного медведя Берлинале Ульриха Келера; научно-фантастическая драма "Малыш Джо" – фильм режиссерки Джессики Хауснер, отмеченный премией Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль для Эмили Бичем;

ретро-мелодрама " Франц " Франсуа Озона – римейк "Недопетой колыбельной" Эрнста Любича, антивоенного фильма начала 1930-х.

" Франсуа Озона – римейк "Недопетой колыбельной" Эрнста Любича, антивоенного фильма начала 1930-х. историческая драма " Анджело ", события которой разворачиваются в Вене начала XVIII века. Главную роль исполнила Альба Рорвахер;

", события которой разворачиваются в Вене начала XVIII века. Главную роль исполнила Альба Рорвахер; трагикомедия " Король бельгийцев " отмечена Гран-при Одесского международного кинофестиваля и претендовала на звание лучшей комедии по версии Европейской киноакадемии;

" отмечена Гран-при Одесского международного кинофестиваля и претендовала на звание лучшей комедии по версии Европейской киноакадемии; драма "Великая красота" Паоло Соррентино – лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм.

Фильмы фестиваля сопровождаются видеокомментариями кинокритиков Александра Гусева и Анны Дацюк.

Также для всех желающих состоится викторина «Евроквиз» – тематический раунд, посвященный фильмам программы – после просмотра можно проверить свои знания, ответить на вопросы от кинокритиков и побороться за подарки от Представительства ЕС в Украине.

Онлайн-фестиваль европейского кино пройдет с 21 по 27 апреля на сайте.