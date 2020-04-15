Грантовая программа ЕС House of Europe выделила 0,8 млн евро на поддержку украинской культуры

Программа запустила четыре гранта, на которые можно податься в ближайшее время.

Грантовая программа Евросоюза House of Europe ("Дом Европы") выделила 800 тыс евро на немедленные гранты и другую поддержку культуры и креативных индустрий Украины.

Как сообщает пресс-служба программы, гранты рассчитаны на преодоление культурной индустрией последствий пандемии COVID-19 и связанного с ней карантина.

Открытые конкурсы по четырем направлениям стартовали 14 апреля. Если кризис продолжится, объем финансирования от ЕС увеличится.

"Художники и их идеи помогают нам преодолевать этот кризис. ЕС и наши партнеры продолжают поддерживать украинскую культуру, чтобы помочь преодолеть сложности, которые уже повлияли на этот сектор, – комментирует глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. – Наша программа "Дом Европы" разработала специальный пакет поддержки людей и культурных организаций – как быстрый ответ на этот кризис, чтобы художники могли продолжать то, что им лучше всего удается".

Так, House of Europe запускает четыре антикризисные программы:

инфраструктурные гранты – до 9000 евро на каждую организацию;

гранты цифрового сотрудничества – на инновационные культурные digital-проекты, которые совместно разработают культурные организации из Украины и стран ЕС и Восточного партнерства, – до 25000 евро на каждый проект;

"Хакатон", инициированный Goethe-Institut в Украине, – онлайн-событие, на котором соберутся представители технологического и культурного сообщества Украины, чтобы найти решение для продолжения художественных и творческих инициатив. Самые перспективные из них получат гранты на сумму до 25000 евро каждый;

онлайн-университет, библиотека онлайн-курсов для профессионалов культуры. За проходжение курсов слушатели будут получать стипендию 100 евро.

Детали по всем грантам можно прочесть на сайте House of Europe.

"В эти дни мы видим как разрушительные последствия кризиса, так и, возможно, серьезные сокращения госбюджета для креативных людей и их проектов, – сферы, что в последнее время процветает в Украине, – говорит Кристиан Димер, руководитель программы House of Europe. – Многие государственные и общественные культурные организации, возникшие за последние годы, не только имели существенное влияние на экономическое развитие, но и усиливали позитивный имидж Украины за границей. Этим достижениям сейчас угрожают большие риски".

Напомним, Кабинет министров увеличил финансирование культурных проектов в измененном проекте бюджета 2020 году по сравнению с первоначальной редакцией правок, где предлагалось урезать практически все расходы на развитие и проекты. В целом у Министерства культуры и информационной политики осталось 8 млрд грн финансирования.