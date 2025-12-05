Reuters: ЄС і G7 розглядають повну заборону морських послуг для Росії

Євросоюз і країни «Групи семи» обговорюють можливість запровадження повної заборони на надання морських послуг для експорту російської нафти, пише Reuters.
Такий крок може замінити чинний ціновий ліміт і спрямований на те, щоб різко скоротити доходи, які РФ використовує для фінансування війни проти України.
Понад третину російської нафти нині транспортують на танкерах під західними прапорами — переважно з використанням сервісів компаній із Греції, Кіпру та Мальти. Повна заборона морських послуг фактично зупинить ці поставки, які здебільшого йдуть до Індії та Китаю.
Решта експорту — близько двох третин — здійснюється так званим «тіньовим флотом»: сотнями старих танкерів із непрозорою структурою власності, що працюють без західного страхування та поза стандартами міжнародної безпеки. Якщо заборону запровадять, Росії доведеться суттєво збільшувати саме цей флот.
Джерела Reuters повідомили, що заборону можуть включити до наступного пакета санкцій ЄС, який планують узгодити на початку 2026 року. Брюссель хоче вийти на спільну позицію з країнами «Групи семи» перед тим, як офіційно запропонувати зміни.
Британські та американські посадовці активно просувають цю ідею на технічних зустрічах у форматі G7. Водночас остаточне рішення Вашингтона залежатиме від того, яку тактику обере адміністрація Дональда Трампа під час мирних перемовин між Україною і Росією.
Хоча ЄС і G7 майже повністю припинили імпорт російської нафти ще 2022 року, запропонований крок стане найближчим до повної заборони будь-яких операцій із російською нафтою — не лише закупівель, а й транспортування.
- Як відомо, після запровадження «стелі цін» у 2022 році Москва переорієнтувала значну частину експорту на Азію, використовуючи власні судна. Частину цього флоту країни Заходу вже внесли до санкційних списків.
- За даними Фінського центру дослідження енергетики та чистого повітря, у жовтні 44% російської нафти перевозили танкери із санкційного списку, ще 18% — судна «тіньового флоту», які поки не під санкціями.
- Водночас танкери, пов’язані з державами G7, ЄС і Австралією, транспортували близько 38% російського експорту.
- За даними аналітиків Lloyd’s List Intelligence, загальний обсяг флоту, який перевозить санкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели, становить 1 423 судна. Із них 921 вже перебувають під санкціями США, Великої Британії або ЄС.