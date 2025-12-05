Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСвіт

Данія скорочує військову допомогу Україні у 2026 році

Якщо у 2024 році Копенгаген виділив 16,5 млрд крон, то наступного року буде лише 9,4 млрд.

Данія скорочує військову допомогу Україні у 2026 році
прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Фото: ОПУ

Данський уряд планує суттєво зменшити обсяг військової підтримки України наступного року. 

Про це міністр оборони Трульс Лунд Поульсен повідомив у відповіді на запит парламентського Комітету з оборони, інформує видання DR.

За його словами, у 2026 році Копенгаген передасть Україні 9,4 млрд данських крон. Для порівняння: у 2024 році Данія надала 16,5 млрд крон, а у 2023-му — майже 19 млрд крон.

Після повномасштабного вторгнення РФ Данія стала одним із лідерів за рівнем безпекової допомоги Києву — як фінансової, так і політичної. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен неодноразово підкреслювала важливість довготривалої підтримки української оборони. Під час зустрічі Європейського політичного співтовариства в жовтні вона заявила, що партнери мають «збільшувати фінансову і військову підтримку України. Україна є гарантом безпеки Європи. Наша допомога — це інвестиція у власну безпеку. Тому ми повинні забезпечити тривале фінансування Збройних сил України».

У 2023 році більшість данських партій погодила створення так званого Українофонду — механізму, який визначає загальну рамку військової допомоги. Нині Данія вже виділила понад 70 млрд крон, однак кошти у фонді закінчуються.

Попри скорочення данських внесків, інші країни Скандинавії рухаються у протилежному напрямку. Так, Норвегія збільшує фінансування і наступного року планує надати 54,3 млрд крон.Швеція заклала у бюджет понад 27 млрд крон на підтримку України.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies