Данія скорочує військову допомогу Україні у 2026 році

Якщо у 2024 році Копенгаген виділив 16,5 млрд крон, то наступного року буде лише 9,4 млрд.

Данський уряд планує суттєво зменшити обсяг військової підтримки України наступного року.

Про це міністр оборони Трульс Лунд Поульсен повідомив у відповіді на запит парламентського Комітету з оборони, інформує видання DR.

За його словами, у 2026 році Копенгаген передасть Україні 9,4 млрд данських крон. Для порівняння: у 2024 році Данія надала 16,5 млрд крон, а у 2023-му — майже 19 млрд крон.

Після повномасштабного вторгнення РФ Данія стала одним із лідерів за рівнем безпекової допомоги Києву — як фінансової, так і політичної. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен неодноразово підкреслювала важливість довготривалої підтримки української оборони. Під час зустрічі Європейського політичного співтовариства в жовтні вона заявила, що партнери мають «збільшувати фінансову і військову підтримку України. Україна є гарантом безпеки Європи. Наша допомога — це інвестиція у власну безпеку. Тому ми повинні забезпечити тривале фінансування Збройних сил України».

У 2023 році більшість данських партій погодила створення так званого Українофонду — механізму, який визначає загальну рамку військової допомоги. Нині Данія вже виділила понад 70 млрд крон, однак кошти у фонді закінчуються.

Попри скорочення данських внесків, інші країни Скандинавії рухаються у протилежному напрямку. Так, Норвегія збільшує фінансування і наступного року планує надати 54,3 млрд крон.Швеція заклала у бюджет понад 27 млрд крон на підтримку України.