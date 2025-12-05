Данія скорочує військову допомогу Україні у 2026 році

Данський уряд планує суттєво зменшити обсяг військової підтримки України наступного року.
Про це міністр оборони Трульс Лунд Поульсен повідомив у відповіді на запит парламентського Комітету з оборони, інформує видання DR.
За його словами, у 2026 році Копенгаген передасть Україні 9,4 млрд данських крон. Для порівняння: у 2024 році Данія надала 16,5 млрд крон, а у 2023-му — майже 19 млрд крон.
Після повномасштабного вторгнення РФ Данія стала одним із лідерів за рівнем безпекової допомоги Києву — як фінансової, так і політичної. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен неодноразово підкреслювала важливість довготривалої підтримки української оборони. Під час зустрічі Європейського політичного співтовариства в жовтні вона заявила, що партнери мають «збільшувати фінансову і військову підтримку України. Україна є гарантом безпеки Європи. Наша допомога — це інвестиція у власну безпеку. Тому ми повинні забезпечити тривале фінансування Збройних сил України».
У 2023 році більшість данських партій погодила створення так званого Українофонду — механізму, який визначає загальну рамку військової допомоги. Нині Данія вже виділила понад 70 млрд крон, однак кошти у фонді закінчуються.
Попри скорочення данських внесків, інші країни Скандинавії рухаються у протилежному напрямку. Так, Норвегія збільшує фінансування і наступного року планує надати 54,3 млрд крон.Швеція заклала у бюджет понад 27 млрд крон на підтримку України.