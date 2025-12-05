За тиждень на Херсонщині поліцейські евакуювали 41 людину

За тиждень співробітники поліції Херсонської області провели 30 евакуаційних заходів.

Про це повідомив начальник поліції Херсонщини Роман Козьяков.

Він уточнив, що за цей час правоохоронці вивезли 41 громадянина, серед яких одна дитина.

Працівники поліції Херсонщини також внесли відомості в ЄРДР по 126 провадженнях за ст. 438 “Воєнні злочини” Кримінального кодексу України. А за результатами обстрілів проведено 508 оглядів місць події.

Правоохоронець зазначив, що на сьогодні на деокупованій території Херсонської області задекларовано 235 одиниць зброї, зокрема 121 одиниця автоматичної зброї, 13 нарізних мисливських карабінів та рушниць, 83 гладкоствольні рушниці, 18 пістолетів. Також громадяни задекларовали 35534 боєприпаси, та здали 12 одиниць зброї: сім автоматичної, три гладкоствольні рушниці та два пістолети.