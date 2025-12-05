ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСуспільствоВійна

За тиждень на Херсонщині поліцейські евакуювали 41 людину

Серед евакуйованих - одна дитина.

За тиждень на Херсонщині поліцейські евакуювали 41 людину
Евакуація із седища Ярова Донецької області, ілюстративне фото
Фото: МВС України

За тиждень співробітники поліції Херсонської області провели 30 евакуаційних заходів. 

Про це повідомив начальник поліції Херсонщини Роман Козьяков.

Він уточнив, що за цей час правоохоронці вивезли 41 громадянина, серед яких одна дитина.

Працівники поліції Херсонщини також внесли відомості в ЄРДР по 126 провадженнях за ст. 438 “Воєнні злочини” Кримінального кодексу України. А за результатами обстрілів проведено 508 оглядів місць події.

Правоохоронець зазначив, що на сьогодні на деокупованій території Херсонської області задекларовано 235 одиниць зброї, зокрема 121 одиниця автоматичної зброї, 13 нарізних мисливських карабінів та рушниць, 83 гладкоствольні рушниці, 18 пістолетів. Також громадяни задекларовали 35534 боєприпаси, та здали 12 одиниць зброї: сім автоматичної, три гладкоствольні рушниці та два пістолети.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies