МКС: ордер на арешт Путіна залишиться чинним навіть після мирних переговорів

Міжнародний кримінальний суд не зніме ордер на арешт Володимира Путіна навіть у разі успіху можливих мирних переговорів щодо завершення війни проти України.

Про це заявила заступниця прокурора суду Назхат Шамім Хан під час підсумкової пресконференції тижневої асамблеї держав-учасниць у Гаазі, передає Euronews.

Хан наголосила, що слідство триватиме незалежно від політичних процесів.

«Якщо розслідування вже триває, ми діємо відповідно до нашого регламенту», - запевнила представниця суду.

Вона додала, що спроби досягти миру мають поєднуватися зі зусиллями зі встановлення відповідальності: «Можливість притягнення до відповідальності має існувати, щоби мир був тривалим і стійким».

За словами Хан, лише Рада Безпеки ООН може тимчасово призупинити розгляд справи, якщо члени цього органу побачать простір для укладання мирної угоди. Однак таке відтермінування, підкреслила вона, буде «лише тимчасовою зупинкою».

Ордери, видані судом, стосуються Путіна та ще п’яти осіб, яких підозрюють у причетності до воєнних злочинів на території України. Кремль, як і раніше, відкидає юрисдикцію суду й заявляє, що вважає ордер «нікчемним».

Заступниця прокурора також нагадала, що її та ще вісьмох співробітників суду — шістьох суддів і головного прокурора — свого часу внесли до санкційного списку адміністрації Дональда Трампа через розслідування щодо можливих злочинів американських та ізраїльських посадовців. Ці санкції суттєво ускладнили роботу суду, який нині одночасно веде все більше розслідувань у різних країнах.