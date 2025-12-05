МАГАТЕ: після удару росіян Новий безпечний конфайнмент на ЧАЕС втратив свої основні функції безпеки

Пошкоджене зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС після удару російського ударного безпілотника з осколково-фугасною б

Минулого тижня команда МАГАТЕ завершила комплексну оцінку безпеки Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

“На даху було проведено обмежений тимчасовий ремонт, але своєчасне та комплексне відновлення залишається важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки”, – сказав генеральний директор МАГАТЕ Гроссі.

Як зазначається, місія підтвердила, що НБК втратив свої основні функції безпеки, але не було завдано постійних пошкоджень його несучим конструкціям або системам моніторингу.

Таким чином МАГАТЕ рекомендує подальші роботи з відновлення та захисту конструкції НБК, включаючи заходи контролю вологості та оновлену програму моніторингу корозії. Також Агентство пропонує модернізацію інтегрованої автоматичної системи моніторингу конструкції об'єкта-укриття, побудованої на вершині реактора одразу після аварії.

За даними МАГАТЕ, наступного року за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на Чорнобильському майданчику буде проведено додатковий тимчасовий ремонт для підтримки відновлення функції укриття НБК. Це, в свою чергу, дасть можливість повного відновлення після завершення війни Росії проти України.