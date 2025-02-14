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Російський дрон, який атакував ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів

Це свідчить про умисний удар саме по саркофагу, вважає президент. 

Російський дрон, який атакував ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів
Зеленський на конференції
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем і Повітряними силами російський удар дроном по саркофагу ЧАЕС. Уже відомо, що безпілотник летів на висоті 85 метрів: радари такої висоти не бачать, сказав він під час спілкування з пресою в Мюнхені.

Це вказує на те, що ворог умисно вів дрон на такій висоті, щоб радари його не бачили. Удар припав саме в саркофаг і в день початку безпекової конференції.

"Найбільш небезпечний об'єкт у Європі. Дуже зрозумілий привіт від путіна і Росії щодо безпекової конференції", – сказав Зеленський. 

Він вважає, що це ознака того, що російський керманич миру точно не хоче. 

  • Уночі перед стартом Мюнхенської безпекової конференції Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС, який захищає від радіації. Станом на ранок підвищення радіаційного рівня не було. 
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