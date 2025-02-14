Російський дрон, який атакував ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів

Президент Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем і Повітряними силами російський удар дроном по саркофагу ЧАЕС. Уже відомо, що безпілотник летів на висоті 85 метрів: радари такої висоти не бачать, сказав він під час спілкування з пресою в Мюнхені.
Це вказує на те, що ворог умисно вів дрон на такій висоті, щоб радари його не бачили. Удар припав саме в саркофаг і в день початку безпекової конференції.
"Найбільш небезпечний об'єкт у Європі. Дуже зрозумілий привіт від путіна і Росії щодо безпекової конференції", – сказав Зеленський.
Він вважає, що це ознака того, що російський керманич миру точно не хоче.
- Уночі перед стартом Мюнхенської безпекової конференції Росія вдарила по саркофагу ЧАЕС, який захищає від радіації. Станом на ранок підвищення радіаційного рівня не було.