Російський дрон, який атакував ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів

Це свідчить про умисний удар саме по саркофагу, вважає президент.

Президент Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем і Повітряними силами російський удар дроном по саркофагу ЧАЕС. Уже відомо, що безпілотник летів на висоті 85 метрів: радари такої висоти не бачать, сказав він під час спілкування з пресою в Мюнхені.

Це вказує на те, що ворог умисно вів дрон на такій висоті, щоб радари його не бачили. Удар припав саме в саркофаг і в день початку безпекової конференції.

"Найбільш небезпечний об'єкт у Європі. Дуже зрозумілий привіт від путіна і Росії щодо безпекової конференції", – сказав Зеленський.

Він вважає, що це ознака того, що російський керманич миру точно не хоче.