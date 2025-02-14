На Харківщині за добу від російських обстрілів постраждали 5 людей

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 23 людини.

На Харківщині за минулу добу від російських обстрілів постраждали 5 людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

14 лютого 04:30 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ у м. Купʼянськ зруйновано приватний житловий будинок, гараж, пошкоджено 2 приватних житлових будинки. Постраждали двоє чоловіків 46 та 76 років, останній госпіталізований до медичного закладу.

01:40 ворог вдарив по м. Богодухів. Внаслідок падіння уламків БПЛА Герань-2 зруйновано господарчу споруду. Пошкоджено 5 приватних будинків, трактор та автомобіль. Постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина, отримали гостру реакцію на стрес.

13 лютого 18:30 Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Великий Бурлук. Внаслідок влучання КАБ частково зруйновано приватний будинок та три господарчі споруди, пошкоджено 2 житлові будинки та один автомобіль.

17:50 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Моначинівка. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано приватний будинок.

17:45 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Кіндрашівка, влучання КАБ в недіючий дитячий садочок — частково пошкоджено.

17:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Нижня Журавка, влучання КАБ в землю.

15:30 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, сел. Козача Лопань. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждала жінка 83 роки, госпіталізована.

13:00 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Караїчне. Внаслідок влучання FPV-дрону горів автомобіль та господарча споруда.

12:10 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Липці. Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано приватний житловий будинок.

12:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Скорики. Внаслідок влучання FPV-дрона на подвір'я приватного домоволодіння пошкоджено будинок.

10:00 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Веселе, влучання артилерійських снарядів у поле.

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив.

Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки та Загризового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 23 людини.