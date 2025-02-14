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Макрон заявив, що лише Зеленський може вести перемовини від імені України

"Мир у вигляді капітуляції стане поганою новиною для всіх".

Макрон заявив, що лише Зеленський може вести перемовини від імені України
Емманюель Макрон
Фото: скриншот відео

Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи початок процесу врегулювання війни в Україні, наголосив на тому, що лише Володимир Зеленський може вести перемовини щодо миру.

Як пише Reuters, глава держави під час інтерв'ю у Єлисейському палаці попередив, що "прихована за миром капітуляція стане поганою новиною для всіх, включно зі Сполученими Штатами".

Макрон віддав належне Дональду Трампу за "створення вікна можливостей", де "кожен має зіграти свою роль". Президент Франції вважає, що питання територіальної цілісності та суверенітету України може обговорювати виключно Зеленський, а європейські лідери повинні брати участь у визначенні гарантій для нашої держави та загальної архітектури безпеки на континенті.

"Повернення Трампа - той електрошок, який має змусити Європу здійснювати кроки щодо свого майбутнього і щодо майбутнього України" - підсумував Макрон.

 

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