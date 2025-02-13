Міністри країн формату "Веймар+" заявили про посилення підтримки України

Міністерство закордонних справ України оприлюднило спільну заяву за підсумками зустрічі урядовців країн формату "Веймар+", до яких належать, окрім нашої держави, Франція, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Сполучене Королівство за представництва Європейської Комісії.

На саміті у Парижі міністри заявили про готовність посилити підтримку України для досягнення "справедливого, всеосяжного і тривалого миру". Участь у будь-яких перемовинах повинні брати як Україна, так і Європа, а предметом обговорення має бути надання "сильних гарантій безпеки".

Спільною метою з американськими союзниками названо "зміцнення позиції України", а безпека європейського континенту, ключовою умовою якої є мир в нашій державі, у заяві визначається як колективна відповідальність.