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Міністри країн формату "Веймар+" заявили про посилення підтримки України

Європа хоче мати місце за столом переговорів щодо завершення війни.

Міністри країн формату "Веймар+" заявили про посилення підтримки України
Спільне фото учасників саміту "Веймар+"
Фото: Укрінформ

Міністерство закордонних справ України оприлюднило спільну заяву за підсумками зустрічі урядовців країн формату "Веймар+", до яких належать, окрім нашої держави, Франція, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Сполучене Королівство за представництва Європейської Комісії. 

На саміті у Парижі міністри заявили про готовність посилити підтримку України для досягнення "справедливого, всеосяжного і тривалого миру". Участь у будь-яких перемовинах повинні брати як Україна, так і Європа, а предметом обговорення має бути надання "сильних гарантій безпеки".

Спільною метою з американськими союзниками названо "зміцнення позиції України", а безпека європейського континенту, ключовою умовою якої є мир в нашій державі, у заяві визначається як колективна відповідальність. 

 

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