“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою, є загиблий і поранені (оновлено)
Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою, є загиблий і поранені (оновлено)
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп назвав "малоймовірним" повернення України до кордонів 2014 року

Але частина території, на його думку, "повернеться".

Трамп назвав "малоймовірним" повернення України до кордонів 2014 року
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі повторив позицію міністра оборони Піта Хегсета щодо "малоймовірності" повернення України до кордонів 2014 року, припустивши потребу у поступках територіями задля завершення війни.

Як пише The Washington Post, республіканець заявив, що "не висловлює власну думку щодо цього", але "багато читав з цього приводу, і багато людей вважають такий розвиток подій малоймовірним".

При цьому Трамп додав, що "деякі території, я думаю, повернуться, так, вони мають повернутися". 

Раніше у середу на засідання контактної групи щодо допомоги Україні у форматі Рамштайн очільник Пентагону Піт Хегсет назвав намір повернути усі українські землі, окуповані росіянами, "нереалістичною метою".

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies