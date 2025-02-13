Трамп назвав "малоймовірним" повернення України до кордонів 2014 року

Але частина території, на його думку, "повернеться".

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі повторив позицію міністра оборони Піта Хегсета щодо "малоймовірності" повернення України до кордонів 2014 року, припустивши потребу у поступках територіями задля завершення війни.

Як пише The Washington Post, республіканець заявив, що "не висловлює власну думку щодо цього", але "багато читав з цього приводу, і багато людей вважають такий розвиток подій малоймовірним".

При цьому Трамп додав, що "деякі території, я думаю, повернуться, так, вони мають повернутися".

Раніше у середу на засідання контактної групи щодо допомоги Україні у форматі Рамштайн очільник Пентагону Піт Хегсет назвав намір повернути усі українські землі, окуповані росіянами, "нереалістичною метою".