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Росіяни поранили 5 мешканців Сумщини

Протягом доби росіяни здійснили 104 обстріли області.

Росіяни поранили 5 мешканців Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

З 21:00 11 лютого до 21:00 12 лютого російських обстрілів зазнали Сумська, Бездрицька, Верхньосироватська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Кролевецька, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом доби росіяни здійснили 104 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 186 вибухів. 

Зокрема, по Верхньосироватській громаді вдарили БпЛА, травмовано цивільну особу, пошкоджено 6 приватних будинків, навчальний заклад.

Також дронами вдарили по Юнаківській громаді, поранено 3 осіб, пошкоджено автомобіль.

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Есманьську громаду атакували з дронів, артилерії, мінометів та РСЗВ, травмовано цивільну особу.

Великописарівську громаду армія РФ обстріляла з мінометів, дронами та артилерії, пошкоджено приватний житловий будинок.

По Краснопільській громаді загарбники били дронами, частково пошкоджена літня кухня приватного домоволодіння.

Кролевецьку громаду атакували дроном, ще один дрон впав і не здетонував. Внаслідок удару пошкоджено приміщення ферми, постраждало 6 голів великої рогатої худоби. 

Бездрицьку та Хутір-Михайлівську громади росіяни атакували дронами, а Сумську та Хотінську - КАБами.

По Свеській громаді російська армія била з артилерії та РСЗВ, а по Середино-Будській - з мінометів та дронами.

Білопільську громаду окупанти атакували КАБом, дронами та мінометами.

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