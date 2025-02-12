Російські війська понад 20 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області

Упродовж дня, 12 лютого, росіяни атакували Нікопольщину понад 20 разів, застосовуючи дрони та артилерію.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Неспокійно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах", — каже Сергій Лисак.
Унаслідок обстрілів понівечена інфраструктура, пошкоджені промислове підприємство і заправка.
На одному з приватних подвір’їв через ворожий обстріл потрощено дім. Також горіла господарська споруда.
- Унаслідок вчорашньої ракетної атаки по Кривому Рогу пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечені 3 багатоквартирні будинки і 33 авто.