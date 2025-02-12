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Російські війська понад 20 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області

Ворог застосував артилерію та БпЛА.

Російські війська понад 20 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня, 12 лютого, росіяни атакували Нікопольщину понад 20 разів, застосовуючи дрони та артилерію.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Неспокійно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах", — каже Сергій Лисак.

Унаслідок обстрілів понівечена інфраструктура, пошкоджені промислове підприємство і заправка. 

На одному з приватних подвір’їв через ворожий обстріл потрощено дім. Також горіла господарська споруда.

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