Зеленський: Росія нарощує чисельність армії і має можливість окупувати Європу

Західні лідери, які вважають, що швидка угода з РФ усупереч інтересам України полегшить їм життя, помиляються, бо Росія теж прийде за ними.

Таку думку озвучив в інтерв’ю виданню The Economist Володимир Зеленський.

«Ніхто не розуміє, що таке війна, доки вона не прийде до вас додому. Я не хочу нікого лякати. Вона прийде. Я просто говорю вам факти... Чому ніхто не думає, що це станеться?», - сказав Зеленський і повідомив, що РФ збільшує чисельність своєї армії: у 2024-му це було на 140 тисяч і на 150 тисяч цього року.

Президент зазначив, що знає про плани відправити більшу частину російських військ до Білорусі під приводом навчання. Передбачається, що ці підрозділи можуть напасти на Україну. Але РФ може також спрямувати їх на Польщу або Литву.

За словами Зеленського, Росія має 220 бригад, у кожній з яких налічується приблизно 3500–5000 осіб. Україна — 110 бригад, Європа має всього 80. «Ви розумієте, що відбувається? Без України Європу буде окуповано», - заявив глава держави.

Зеленський визнав, що членство в НАТО малоймовірне через протидію США, Німеччини та Угорщини, хоча, за його словами, позицію Угорщини може змінитися, якщо її про це попросить Дональд Трамп.

Але якщо двері залишаться зачиненими, Україна, за слвоами глави держави, має «побудувати НАТО на своїй території», що означає посилення української армії. «Ми маємо подвоїти її. Подвоїти. Щоб бути на одному рівні із російською армією», - додав Зеленський.