Єврокомісія сформувала аудиторську раду Ukraine Facility

Європейська Комісія сформувала аудиторську раду програми фінансової підтримки нашої держави Ukraine Facility.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Єврокомісія призначила трьох досвідчених фахівців у сфері фінансового контролю та управління.

Цю раду ЄС створив торік у червні, вона діятиме до кінця червня 2028 року і буде забезпечувати прозорість та ефективність фінансової допомоги в межах Ukraine Facility. Програмою передбачено спрямування 50 млрд євро до українського бюджету на період 2024-2027 років.

До складу Ради увійшли колишній президент Національного банку Польщі, фахівець з макроекономіки та фінансового управління Марек Бєлка (голова), експерт з аудиту та контролю, що має багаторічний досвід у фінансових інституціях ЄС Гейс де Вріс і спеціаліст з фінансового менеджменту, який працював у міжнародних організаціях Гуннар Вельцгольц.

У Мінекономіки пояснили, що формат роботи ради передбачає регулярні візити в Україну та співпрацю на постійній основі з урядом і міжнародними партнерами задля посилення довіри до Ukraine Facility. Діяльність аудиторської ради супроводжуватиме секретаріат у Києві, до складу якого входять фахівці у сфері управління, контролю та аудиту.

Найближчим часом Рада розпочне оцінку системи фінансового контролю, висновки і рекомендації публікуватиме Єврокомісія.