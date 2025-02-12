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Єврокомісія сформувала аудиторську раду Ukraine Facility

Вона діятиме до кінця червня 2028 року.

Єврокомісія сформувала аудиторську раду Ukraine Facility
колишній президент Національного банку Польщі Марек Бєлка
Фото: Facebook/Marek Belka

Європейська Комісія сформувала аудиторську раду програми фінансової підтримки нашої держави Ukraine Facility.

Про це повідомило Міністерство економіки.

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Єврокомісія призначила трьох досвідчених фахівців у сфері фінансового контролю та управління.

Цю раду ЄС створив торік у червні, вона діятиме до кінця червня 2028 року і буде забезпечувати прозорість та ефективність фінансової допомоги в межах Ukraine Facility. Програмою передбачено спрямування 50 млрд євро до українського бюджету на період 2024-2027 років. 

До складу Ради увійшли колишній президент Національного банку Польщі, фахівець з макроекономіки та фінансового управління Марек Бєлка (голова), експерт з аудиту та контролю, що має багаторічний досвід у фінансових інституціях ЄС Гейс де Вріс і спеціаліст з фінансового менеджменту, який працював у міжнародних організаціях Гуннар Вельцгольц.

У Мінекономіки пояснили, що формат роботи ради передбачає регулярні візити в Україну та співпрацю на постійній основі з урядом і міжнародними партнерами задля посилення довіри до Ukraine Facility. Діяльність аудиторської ради супроводжуватиме секретаріат у Києві, до складу якого входять фахівці у сфері управління, контролю та аудиту.

Найближчим часом Рада розпочне оцінку системи фінансового контролю, висновки і рекомендації публікуватиме Єврокомісія.

  • 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
  • Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
  • У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
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