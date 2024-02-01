Є угода: всі 27 членів ЄС погодилися виділити 50 млрд євро Україні

Фото: EPA/UPG Зліва направо: президент Європарламенту Роберта Мецола, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас і президент Європейської ради Шарль Мішель на початку спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі, 1 лютого 2024

Всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро, повідомив президент Євроради Шарль Мішель.

Про це він сказав у X після офіційного початку саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Відкриттю зустрічі передували обговорення з окремими лідерами, зокрема угорським прем'єром Віктором Орбаном.

"У нас є угода. Всі 27 країн-членів погодилися на додаткові 50 млрд євро допомоги для України в рамках бюджету ЄС", – сказав він.

Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України.

"ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", – додав президент Євроради.

На яких саме умовах Україна отримає ці гроші – офіційно невідомо, саміт іще триває. Угорщина вимагала, щоб лідери ЄС щороку голосували за продовження допомоги, а не схвалили один раз на всі чотири роки. Єврокомісія натомість запропонувала не голосування, а щорічні дебати.

Згідно з документом, з яким ознайомився The Guardian, лідери домовилися про такий текст:

"На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок. У разі потреби через два роки Європейська Рада запропонує Комісії внести пропозицію для перегляду в контексті нової MFF".

Прессекретар Шарля Мішеля підтвердив, що Віктор Орбан домовився з іншими лідерами ЄС про надання Україні пакету підтримки на 50 мільярдів євро.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спілкуються до початку спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі, 1 лютого 2024 року

Він нарешті піддався тиску після серії зустрічей минулої ночі та сьогодні вранці з прем’єр-міністрами Італії, Франції та Німеччини. Брюссель і Будапешт домовилися про два компроміси – через два роки Єврокомісія проведе перегляд витрат. Але за це буде голосування. Буде також додатковий захід щодо механізму обумовленості верховенства права, сказав речник.

Рішення прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він повідомив, що схвалена програма Ukraine Facility – це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.

"Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції", – сказав він.

50 млрд євро для України

Ці кошти передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала понищені росіянами об'єкти.