Є угода: всі 27 членів ЄС погодилися виділити 50 млрд євро Україні

Всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро, повідомив президент Євроради Шарль Мішель.
Про це він сказав у X після офіційного початку саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Відкриттю зустрічі передували обговорення з окремими лідерами, зокрема угорським прем'єром Віктором Орбаном.
"У нас є угода. Всі 27 країн-членів погодилися на додаткові 50 млрд євро допомоги для України в рамках бюджету ЄС", – сказав він.
Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України.
"ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", – додав президент Євроради.
На яких саме умовах Україна отримає ці гроші – офіційно невідомо, саміт іще триває. Угорщина вимагала, щоб лідери ЄС щороку голосували за продовження допомоги, а не схвалили один раз на всі чотири роки. Єврокомісія натомість запропонувала не голосування, а щорічні дебати.
Згідно з документом, з яким ознайомився The Guardian, лідери домовилися про такий текст:
"На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок. У разі потреби через два роки Європейська Рада запропонує Комісії внести пропозицію для перегляду в контексті нової MFF".
Прессекретар Шарля Мішеля підтвердив, що Віктор Орбан домовився з іншими лідерами ЄС про надання Україні пакету підтримки на 50 мільярдів євро.
Він нарешті піддався тиску після серії зустрічей минулої ночі та сьогодні вранці з прем’єр-міністрами Італії, Франції та Німеччини. Брюссель і Будапешт домовилися про два компроміси – через два роки Єврокомісія проведе перегляд витрат. Але за це буде голосування. Буде також додатковий захід щодо механізму обумовленості верховенства права, сказав речник.
Рішення прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він повідомив, що схвалена програма Ukraine Facility – це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.
"Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції", – сказав він.
50 млрд євро для України
Ці кошти передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала понищені росіянами об'єкти.
- Для ухвалення цієї допомоги потрібні зміни в семирічний бюджет ЄС, на що треба згода вісх 27 країн-членів блоку. Проти виступив лише угорський прем'єр Віктор Орбан, який у грудні 2023 на саміті ветував виділення цієї допомоги.
- Після того, як Орбан на саміті Євроради в грудні 2022 завадив надати Україні 50 млрд євро допомоги, в Брюсселі почали обговорювати шляхи обходу вето Будапешта.
- Європарламент ухвалив резолюцію із закликом перейти на наступний крок за статтею 7, що зрештою могло б позбавити Будапешт права голосу. Але рішення це має лише рекомендаційний характер.
- Орбан своєю позицією вже добився поступок з боку ЄС: йому розблокували частину з заморожених коштів.
- Financial Times писала, що Євросоюз саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті 1 лютого.
- Позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС – крайній крок, до якого Єврокомісія поки не готова.
- Орбан пропонував, аби рішення про подальше виділення коштів голосували кожного року. Фактично це означає можливість щороку тиснути на Брюссель, погрожуючи вето. У Брюсселі натомість запропонували компроміс: не голосування, а дебати.