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Є угода: всі 27 членів ЄС погодилися виділити 50 млрд євро Україні

Президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив про консенсус. 

Зліва направо: президент Європарламенту Роберта Мецола, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас і президент Європейської ради Шарль Мішель на початку спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі, 1 лютого 2024
Фото: EPA/UPG
Зліва направо: президент Європарламенту Роберта Мецола, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас і президент Європейської ради Шарль Мішель на початку спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі, 1 лютого 2024

Всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро, повідомив президент Євроради Шарль Мішель.

Про це він сказав у X після офіційного початку саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Відкриттю зустрічі передували обговорення з окремими лідерами, зокрема угорським прем'єром Віктором Орбаном.

"У нас є угода. Всі 27 країн-членів погодилися на додаткові 50 млрд євро допомоги для України в рамках бюджету ЄС", – сказав він.

Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України.

"ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", – додав президент Євроради. 

На яких саме умовах Україна отримає ці гроші – офіційно невідомо, саміт іще триває. Угорщина вимагала, щоб лідери ЄС щороку голосували за продовження допомоги, а не схвалили один раз на всі чотири роки. Єврокомісія натомість запропонувала не голосування, а щорічні дебати.

Згідно з документом, з яким ознайомився The Guardian, лідери домовилися про такий текст:

"На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок. У разі потреби через два роки Європейська Рада запропонує Комісії внести пропозицію для перегляду в контексті нової MFF".

Прессекретар Шарля Мішеля підтвердив, що Віктор Орбан домовився з іншими лідерами ЄС про надання Україні пакету підтримки на 50 мільярдів євро.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спілкуються до початку спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі, 1 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спілкуються до початку спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі, 1 лютого 2024 року

Він нарешті піддався тиску після серії зустрічей минулої ночі та сьогодні вранці з прем’єр-міністрами Італії, Франції та Німеччини. Брюссель і Будапешт домовилися про два компроміси – через два роки Єврокомісія проведе перегляд витрат. Але за це буде голосування. Буде також додатковий захід щодо механізму обумовленості верховенства права, сказав речник.

Рішення прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він повідомив, що схвалена програма Ukraine Facility – це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.

"Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції", – сказав він. 

50 млрд євро для України

Ці кошти передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала понищені росіянами об'єкти.

  • Для ухвалення цієї допомоги потрібні зміни в семирічний бюджет ЄС, на що треба згода вісх 27 країн-членів блоку. Проти виступив лише угорський прем'єр Віктор Орбан, який у грудні 2023 на саміті ветував виділення цієї допомоги.
  • Після того, як Орбан на саміті Євроради в грудні 2022 завадив надати Україні 50 млрд євро допомоги, в Брюсселі почали обговорювати шляхи обходу вето Будапешта. 
  • Європарламент ухвалив резолюцію із закликом перейти на наступний крок за статтею 7, що зрештою могло б позбавити Будапешт права голосу. Але рішення це має лише рекомендаційний характер. 
  • Орбан своєю позицією вже добився поступок з боку ЄС: йому розблокували частину з заморожених коштів. 
  • Financial Times писала, що Євросоюз саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті 1 лютого. 
  • Позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС – крайній крок, до якого Єврокомісія поки не готова. 
  • Орбан пропонував, аби рішення про подальше виділення коштів голосували кожного року. Фактично це означає можливість щороку тиснути на Брюссель, погрожуючи вето. У Брюсселі натомість запропонували компроміс: не голосування, а дебати. 
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